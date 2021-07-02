Куда сдать старые вещи, одежду и обувь в Зеленограде, Менделеево и Андреевке 02.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Чаще всего ненужные вещи попадают на свалки и полигоны, хотя их можно использовать повторно или переработать. «Зеленоград.ру» рассказывает, как избавиться от старых вещей с пользой для общества и экологии. Это справочный материал, он будет дополняться.

В магазинах H&M (ближайший в «Зеленопарке») принимают любые текстильные изделия, кроме подушек, одеял, обуви, чемоданов, детских игрушек и ковров. За каждый сданный пакет вещей вам выдадут купон на скидку 15% на любой товар в чеке. Один покупатель может получить не более двух купонов в день. Из магазинов H&M собранные вещи перевозят на предприятие Laut Recycling в Ивановской области, где их сортируют на несколько категорий. Одежда в хорошем состоянии отправляется в секонд-хенды, вещи из второй категории идут на производство ветоши, а из третьей — на переработку. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

В «Детском мире» в ТЦ «Столица» (корпус 2309А) принимают одежду и обувь. За каждый пакет выдаётся купон на скидку 15% на любой товар из категории одежда или обувь. Собранные вещи отправят на переработку в Дмитровский завод РТИ. Раньше утверждали, что акция будет действовать постоянно, но сейчас на сайте магазина написано, что действует до 31 декабря 2021 года. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

В Центре социального обслуживания в корпусе 205А можно сдать детскую одежду, спортивный инвентарь, сумки, обувь, развивающие игры, книги, коляски и другие вещи на помощь нуждающимся. Процент их износа не должен превышать 40%. Часы работы: вторник-четверг: 10:00—17:00, пятница: 10:00—16:00; обеденный перерыв: 13:00—13:45.

Социальный бизнес-проект «Добрые вещи» принимает пригодную для использования одежду, обувь, ремни, сумки, текстиль, детские игрушки, подушки, одеяла, спортивный инвентарь и средства реабилитации. Вы можете заказать бесплатный вывоз вещей (от трёх средних пакетов или от пяти килограмм), заполнив форму на сайте. Ещё в Андреевке работает два их пункта приёма: в «Ашане» (с 8:00 до 23:00) и в Спасской церкви (с 7:00 до 19:00). Собранные вещи затем продают, а на часть выручки покупают оборудование для реабилитации детей с ограниченными возможностями.

В Менделеево в доме 9 на улице Куйбышева принимают пригодную к носке одежду и обувь, рабочую технику и старые подушки, ковры, одеяла и т. д. на подстилки для животных. Сдать вещи можно в любой день по предварительной договорённости по телефону 8-926-280-76-71. Возможность сдать в Зеленограде нужно уточнять по телефону 8-985-953-50-95. Каждую субботу (за редким исключением) с 12:00 до 15:00 эти вещи бесплатно раздаются на «Дармарке». Подстилки для животных отвозят в приют. Вся актуальная информация публикуется в группах в инстаграме и вконтакте. Есть чат в вотсапе.

До Зеленограда и его окрестностей можно заказать «экомобиль» от проекта «Собиратор». Он принимает около 100 видов вторсырья, в том числе одежду, обувь, книги и спортивный инвентарь. С полным списком вы можете ознакомиться на сайте проекта. Стоимость заказа «экомобиля» до Зеленограда — от 3000 рублей. Стоимость услуги для организаций обговаривается отдельно. Все заявки выполняются с 6:00 до 20:00 каждый день без выходных.

Напишите нам, если у вас есть уточнения по этому списку или новая информация.

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Метки:
экология, благотворительность, поселок андреевка, менделеево, раздельный сбор отходов, H&M
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