В «Детском мире» снова началась акция по обмену ненужной одежды и обуви на скидку. Теперь она будет действовать постоянно 19.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Получить 15 процентов скидки на одежду и обувь в «Детском мире» можно сдав туда ненужную одежду и обувь. В Зеленограде акция действует в магазине в корпусе 2309А в ТЦ «Столица», другой ближайший магазин расположен в «Меге» в Химках.

Сдать можно чистую одежду и обувь: отдав пакет сотруднику на стойке информации, вы получите купон на скидку 15 процентов на один новый предмет одежды или обуви. Все собранные вещи передают для дальнейшей переработки на Дмитровский завод РТИ.

Раньше такие акции были временными. Проанализировав их итоги, в «Детском мире» решили не устанавливать ограничения: за весь 2020 год на переработку передали почти тонны тонны текстиля и обуви.

Также постоянно принимают одежду во всех магазинах H&M (ближайший в «Зеленопарке»): здесь берут все, кроме обуви, подушек и одеял, ковров, чемоданов и детских игрушек. За каждый сданный пакет вещей выдают купон на скидку 15 процентов на любую вещь в чеке.

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Метки:
магазины, микрорайон 23 (зеленый бор), раздельный сбор, детская одежда
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