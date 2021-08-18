Автобусы на Крюковской площади меняют места посадки пассажиров с четверга 19 августа. Остановки перенесли в центр Крюковской площади, где раньше была парковка. На остановках поставили указатели с номерами маршрутов.

Для ориентирования на площади все 11 остановок пронумеровали и присвоили маршрутам свой цвет. Остановки с 1 по 7 находятся на Крюковской площади, со стороны «старого» города, остановки с 10 по 13 — со стороны «нового» города (куда делись остановки 8 и 9, неизвестно). Вот как расположены остановки: