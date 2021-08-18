Автобусы на Крюковской площади меняют места посадки пассажиров с четверга 19 августа. Остановки перенесли в центр Крюковской площади, где раньше была парковка. На остановках поставили указатели с номерами маршрутов.
Для ориентирования на площади все 11 остановок пронумеровали и присвоили маршрутам свой цвет. Остановки с 1 по 7 находятся на Крюковской площади, со стороны «старого» города, остановки с 10 по 13 — со стороны «нового» города (куда делись остановки 8 и 9, неизвестно). Вот как расположены остановки:
Привычный порядок остановки маршрутов сохранен, сообщили «Зеленоград.ру» в «Мосгортрансе». Например, автобусы 2, 3, 9 или 10 и 12 производят посадку на одной остановке, как и раньше. Городские остановки в основном расположены на специально сделанных островках, областные — на прежних местах у 834-х корпусов. Вот как по новым остановкам распределены маршруты автобусов:
Схема движения автобусов меняется в связи с реконструкций станции Крюково и главным образом из-за строительства новой платформы и пассажирского терминала со стороны старого города. Новые остановочные павильоны стоят с начала августа, но пока пассажиров сажали на прежних местах. Сейчас всё готово к «переезду» на новые остановки. На площади должны дежурить сотрудники «Мосгортранса, чтобы помочь людям сориентироваться в новом расположении автобусных остановок.