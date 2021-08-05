Схему движения транспорта на площади меняют из-за реконструкции станции Крюково. Пока зеленоградские автобусы сажают пассажиров в привычных местах, у железной дороги. После устройства павильонов на новых местах там будут останавливаться автобусы №1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 29, 31. Место посадки в 400-й автобус пока остается на прежнем месте. Расположение остановок областных автобусов также меняется. Возле новых мест посадки делают островки безопасности.

Сначала новые места посадки должна принять комиссия, в том числе с участием сотрудников «Мосгортранса», сообщили «Зеленоград.ру» в транспортном предприятии. После чего, по мере обустройства остановочных павильонов, будет меняться схема движения автобусов. Это может занять еще несколько дней.

Оба киоска «Мосготранса» возле автобусов закрыты и обесточены. Их будут переносить, но куда и когда, пока неизвестно. Ближайшие билетные киоски — на Привокзальной площади с другой стороны станции. Дойти туда с Крюковской площади можно только по пешеходному мосту.