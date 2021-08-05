Крюковская площадь: перенос остановок и закрытие билетных киосков 05.08.2021 ZELENOGRAD.RU

На Крюковской площади начали переносить автобусные остановки — на место бывшей парковки и к 834-м корпусам. Но пока автобусы останавливаются в привычных местах — только там уже нет павильонов. Киоски, где можно было пополнить «Тройку», закрыты. Также закрыты и пригородные кассы на Крюковской площади.

Схему движения транспорта на площади меняют из-за реконструкции станции Крюково. Пока зеленоградские автобусы сажают пассажиров в привычных местах, у железной дороги. После устройства павильонов на новых местах там будут останавливаться автобусы №1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 29, 31. Место посадки в 400-й автобус пока остается на прежнем месте. Расположение остановок областных автобусов также меняется. Возле новых мест посадки делают островки безопасности.

Сначала новые места посадки должна принять комиссия, в том числе с участием сотрудников «Мосгортранса», сообщили «Зеленоград.ру» в транспортном предприятии. После чего, по мере обустройства остановочных павильонов, будет меняться схема движения автобусов. Это может занять еще несколько дней.

Оба киоска «Мосготранса» возле автобусов закрыты и обесточены. Их будут переносить, но куда и когда, пока неизвестно. Ближайшие билетные киоски — на Привокзальной площади с другой стороны станции. Дойти туда с Крюковской площади можно только по пешеходному мосту.

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Закрыты и пригородные билетные кассы на Крюковской площади. Их будут сносить — постройка находится на линии строительства новой четвертой платформы станции Крюково. Ранее в МТППК заверили, что без места покупки билетов пассажиры не останутся — кассы должны разместить в другом месте. Туда же, видимо, перенесут и билетопечатающие автоматы. Пока терминалы перевезли на Привокзальную площадь. Туда, опять же, надо добираться по пешеходному мосту.

Пока еще на Крюковской площади стоят автомобили, но скоро парковка там будет запрещена полностью. Можно будет только проезжать транзитом под Крюковской эстакадой.

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Метки:
станция крюково, автобусы, крюковская площадь
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