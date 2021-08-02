Временный высокий мост для пешеходов открыли на станции еще в пятницу, а подземные переходы закрыли сегодня, в понедельник. Вход в шатер, через который надо идти к временному мосту, — между уличными продуктовыми палатками и вещевым шатром (на нем написано «вещевые ряды Д3»).

Торговые шатры на Крюковской площади собираются сносить. Но точных сроков в администрации рынка пока не называют. До осени они точно останутся на месте. Возможно, и дольше.



Подземные переходы закрыты на реконструкцию. Транзитный тоннель удлинят в сторону «старого города. Возле узкого тоннеля будут строить конкорс — постоянный надземный переход с лифтами и эскалаторами. Его планируют построить до конца 2022 года.



Со стороны нового города (Привокзальной площади) тоннели открыты, но только для прохода на платформы. Переход в новый город, с Крюковской площади на Привокзальную, — только по пешеходному мосту, на платформы — по нему же, а потом надо спуститься в подземный переход, чтобы попасть на платформы №2 и 3 (на платформу №1 можно зайти с улицы).



После публикации в текст были внесены изменения — выяснились подробности, как именно идти к временному мосту с Крюковской площади.