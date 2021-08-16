Почему полиция ничего не может сделать с торговлей в переходе на станции Крюково, и как ей помочь?
Из закрытых подземных переходов на станции Крюково уличные торговцы переместились к новому пешеходному мосту. Они расположились у подходов к нему. Среди торгующих бабушек сидит и сотрудник РЖД, призванный помогать людям переходить через мост. При этом торговля продолжается и в закрытых со стороны «старого» города подземных переходов.
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Дмитрий Иванов
В часы пик поток по мосту такой большой, что тесно даже у подходов к лестницам. Но, как и раньше, РЖД и полиция не могут или не хотят бороться с уличной торговлей.
Попытки переместить торговлю на рынок ни к чему не привели — торговать выгодно там, где много людей, то есть возле станции.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Было клаустрофобно». Зеленоградка залезла в дренажную трубу, чтобы помочь спасателям достать котёнка Истории
Подростки украли с детской площадки самокат — их разыскивает полиция по записи с уличной камеры Новости
Дефицит чипов — общемировая проблема или шанс для российской микроэлектроники. Эксперты отрасли высказались на встрече в промзоне «Алабушево» Хайтек
Разворот возле «Зельгроса» перенесли, чтобы машины не мешали автобусам. Водители жалуются на аварийные ситуации и заторы Новости
Сильный шум под окнами префектуры мешает спать жителям окрестных домов. Полиция привычно не реагирует, а администрация просит потерпеть Истории
Как призывник и военкомат потеряли друг друга. В зеленоградском суде рассмотрели уголовное дело по уклонению от военной службы — первое как минимум за последние шесть лет Истории
Активисты намерены провести референдум по вопросу строительства комплекса по переработке отходов рядом с Поварово Новости
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
«Софтиум Зеленоград»: свежий воздух, бассейн, программирование. Новая смена пройдет с 9 по 20 августа Истории