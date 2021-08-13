Среди участников электронного голосования на выборах разыграют квартиры и автомобили 13.08.2021 ZELENOGRAD.RU

В Москве тем, кто на сентябрьских выборах в Госдуму и мосгордуму проголосует онлайн, начислят бонусные баллы по программе «Миллион призов». Среди этих жителей разыграют 20 квартир и 100 автомобилей. Сейчас в Москве на электронное голосование зарегистрировалось уже более 500 тысяч человек.

Розыгрыш призов будет проходить ежедневно с 18 до 20 сентября. Чтобы принять участие в нем, нужно зарегистрироваться на электронное голосование до 23:59 13 сентября. Для этого нужно иметь полную учетную запись на mos.ru.

В мэрии уточнили, что такая акция по привлечению людей в онлайн снизит риски распространения коронавируса и поможет поддержать пострадавшие от пандемии отрасли экономики: бонусы можно будет потратить у партнеров программы. В число вошли, например, сеть супермаркетов «Пятерочка», «Якитория», Zenden, «Детский мир» и «Спортмастер».

Около половины участников опроса «Зеленоград.ру» пойдет на избирательные участки. Четверть будет голосовать онлайн, еще четверть не определилась.

Программу «Миллион призов» в Москве запустили прошлым летом, чтобы стимулировать жителей участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Тогда все участники голосования могли принять участие в розыгрыше двух миллионов призов: это были сертификаты номиналом от одной до четырех тысяч рублей.

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Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сказал «Коммерсанту», что сейчас власти скорее пытаются повысить не явку, а популярность самого дистанционного голосования: «Исторически уровень доверия избирателей к такому варианту ниже, чем к бумажному. Процесс контроля над тем, кто, как подсчитывает голоса, не всем кажется прозрачным. В данном случае это ложится скорее не в логику раскрутки избирательной кампании, а в позиционирование Москвы как такого трендсеттера, постепенно продвигающего электронное голосование по всей стране».

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, бывший глава Андреевки Иван Ульянченко выступает против электронного голосования, считая его полностью подконтрольным мэрии. «Мне поступает множество сообщений о принуждении к регистрации [для голосования онлайн]. Думаю, не стоит объяснять, в каких организациях это идёт. Участвовать в этом не стоит! Необходимо прийти 19 сентября 2021 на избирательный участок и проголосовать физически» , — написал он.

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Политик Лев Шлосберг, депутат псковского заксобрания, выдвинутый в Госдуму по нашему округу от партии «Яблоко», считает, что электронное голосование может быть честным. «Сама по себе система электронного голосования в Москве выглядит достаточно защищенной. Существенно лучше, чем в России в целом. Если бы сейчас в Псковской области ввели электронное голосование, я бы сказал своим избирателям [не доверять ему]. Москва выглядит технически более надежной и менее уязвимой» , — сказал он «Зеленоград.ру». Тем, кто заставляет голосовать онлайн, он советует почаще напоминать об уголовной ответственности за такие действия.

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Во время выборов в Госдуму в этом году будет опробована функция отложенного решения. Изначально сообщалось, что это защитит людей от принудительного голосования на работе или от сбоев в работе системы, когда голос избирателя не сохранился.

Сейчас на сайте мэрии указано, что отложенное решение — это возможность заново загрузить бюллетень если, например, случился перебой с интернетом или гаджетом. При подсчете результата система учтет только ваш последний выбор.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

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Метки:
выборы, сюжет: выборы в госдуму 2021, электронное голосование
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