В Москве тем, кто на сентябрьских выборах в Госдуму и мосгордуму проголосует онлайн, начислят бонусные баллы по программе «Миллион призов». Среди этих жителей разыграют 20 квартир и 100 автомобилей. Сейчас в Москве на электронное голосование зарегистрировалось уже более 500 тысяч человек.

Розыгрыш призов будет проходить ежедневно с 18 до 20 сентября. Чтобы принять участие в нем, нужно зарегистрироваться на электронное голосование до 23:59 13 сентября. Для этого нужно иметь полную учетную запись на mos.ru.

В мэрии уточнили, что такая акция по привлечению людей в онлайн снизит риски распространения коронавируса и поможет поддержать пострадавшие от пандемии отрасли экономики: бонусы можно будет потратить у партнеров программы. В число вошли, например, сеть супермаркетов «Пятерочка», «Якитория», Zenden, «Детский мир» и «Спортмастер».

Около половины участников опроса «Зеленоград.ру» пойдет на избирательные участки. Четверть будет голосовать онлайн, еще четверть не определилась.

Программу «Миллион призов» в Москве запустили прошлым летом, чтобы стимулировать жителей участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Тогда все участники голосования могли принять участие в розыгрыше двух миллионов призов: это были сертификаты номиналом от одной до четырех тысяч рублей.