Московский городской суд удовлетворил иск о снятии кандидата от партии «Яблока» Льва Шлосберга с выборов в Госдуму по по 207 Ховринскому округу, куда входит и Зеленоград. В суд за проверкой на причастность Шлосберга «к экстремистским организациям и поддержке Навального» обратился конкурент Льва Шлосберга из партии «Зеленые».

Шлосберг в своем телеграм-канале сообщил, что уже подал жалобу на это решение: «Решение считаю незаконным и необоснованным, по существу неправовым. Избирательная кампания продолжается». Решение суда не вступило в законную силу, избирательная кампания продолжается, добавил Шлосберг.

«Зеленоград.ру» он сказал, что подобные ситуации говорят о «косвенном признании шансов, [потому что] слабого противника так не атакуют».