Московский городской суд удовлетворил иск о снятии кандидата от партии «Яблока» Льва Шлосберга с выборов в Госдуму по по 207 Ховринскому округу, куда входит и Зеленоград. В суд за проверкой на причастность Шлосберга «к экстремистским организациям и поддержке Навального» обратился конкурент Льва Шлосберга из партии «Зеленые».
Шлосберг в своем телеграм-канале сообщил, что уже подал жалобу на это решение: «Решение считаю незаконным и необоснованным, по существу неправовым. Избирательная кампания продолжается». Решение суда не вступило в законную силу, избирательная кампания продолжается, добавил Шлосберг.
«Зеленоград.ру» он сказал, что подобные ситуации говорят о «косвенном признании шансов, [потому что] слабого противника так не атакуют».
В начале августа с местных выборов Шлосберга сняла избирательная комиссия Псковской области (но уже через день восстановила). Это решение было связано с якобы установленной связью политика с Фондом борьбы с коррупцией, созданным Алексеем Навальным. Сейчас ФБК внесен в список иноагентов, признан экстремистской организацией и запрещен в России.
Как была установлена эта связь и в чем она выражалась, не уточняется. Возможно, причиной стало участие Шлосберга в митинге 23 января. Тогда его задержали в Пскове и оштрафовали за организацию массового передвижения граждан, повлекших нарушение общественного порядка (ч. 2 ст. 20.2). Политик свою вину не признал.
В мае в России приняли закон, запрещающий участвовать в выборах всех уровней людям, которые причастны к деятельности экстремистских организаций. Закон при этом требует, чтобы в каждом конкретном случае эта связь была доказана в суде. В отношении Шлосберга такого решения суда нет.
Электоральный юрист Роман Смирнов в разговоре с РБК ранее предполагал, что после ситуации в Пскове Шлосберга могут снять с выборов и в Москве. По его мнению, разное решение комиссий о регистрации было связано с задержкой информации от Минюста.
Бывший глава региональной сети штабов Навального (признаны экстремистской организацией, их деятельность запрещена на территории РФ) Леонид Волков сделал другое предположение. По его мнению, «В Москве в 207 округе Шлосберг на выборах очень нужен. Там идет слабый единоросс, Ирина Белых, невзрачный партийный функционер. Собянин и Ракова прекрасно понимают: чтобы протащить Белых, надо победить „Умное голосование“, надо максимально размазать голоса протестного электората. Шлосберг не рискует победить, он не известен в Москве», — написал он.
Однако политтехнолог Максим Кац на результатах других выборов показывает, что у кандидата от «Яблока», который ведёт активную кампанию, были бы большие шансы на победу в 207-м округе.