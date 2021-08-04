Я родился в Пскове и работаю там депутатом, но в Пскове уже выращено целое поколение успешных независимых политиков. А Москва это город всей страны, больше половины жителей Москвы родились не в Москве. В 207-м округе интересные жители и муниципальные депутаты — они попросили меня выдвинуться, я согласился. Поэтому я избираюсь здесь. В этом округе уже работают два депутата «Яблока» в Мосгордуме — это уникальный случай. Я уже знаю большую часть проблем округа. Депутат Государственной думы может решать локальные проблемы. Чтобы победить кандидата от «Единой России» надо общаться с избирателями. Мы так и делаем, поэтому в Псковской области некоторые кандидаты от «Яблока» получают больше 60% голосов.

Надо понимать и разделять ценности политика, чтобы за него голосовать — это и будет нормальное, честное, умное голосование. Проблема с проектом «Умное голосование» в том, что нельзя делить избирателей на сторонников каких-то политиков. Самостоятельные люди — не приложение к политикам. Нет высшего разума, который скажет: «вот так голосовать правильно».



Я не думаю о своих конкурентах. Они мне не интересны. Мне интересны только избиратели моего округа. Мой главный противник на этих выборах — апатия людей. Если люди, не согласные в «Единой Россией», с Путиным, желающие другого будущего в стране, в Москве и в Зеленограде придут голосовать, я выиграю эти выборы.

Полностью интервью Льва Шлосберга газете «Наш Север» смотрите на ютьюбе.