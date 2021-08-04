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«Мой главный противник на этих выборах — апатия». Кандидат в Госдуму от «Яблока» по нашему округу Лев Шлосберг дал интервью газете «Наш север». Краткий пересказ 04.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Окружная избирательная комиссия 207-му округу, в который входит и Зеленоград, вчера официально зарегистрировала кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» политика Льва Шлосберга. В интервью газете «Наш север» он рассказал как собирается победить.

Я родился в Пскове и работаю там депутатом, но в Пскове уже выращено целое поколение успешных независимых политиков. А Москва это город всей страны, больше половины жителей Москвы родились не в Москве. В 207-м округе интересные жители и муниципальные депутаты — они попросили меня выдвинуться, я согласился. Поэтому я избираюсь здесь. В этом округе уже работают два депутата «Яблока» в Мосгордуме — это уникальный случай. Я уже знаю большую часть проблем округа. Депутат Государственной думы может решать локальные проблемы. Чтобы победить кандидата от «Единой России» надо общаться с избирателями. Мы так и делаем, поэтому в Псковской области некоторые кандидаты от «Яблока» получают больше 60% голосов.

Надо понимать и разделять ценности политика, чтобы за него голосовать — это и будет нормальное, честное, умное голосование. Проблема с проектом «Умное голосование» в том, что нельзя делить избирателей на сторонников каких-то политиков. Самостоятельные люди — не приложение к политикам. Нет высшего разума, который скажет: «вот так голосовать правильно».

Я не думаю о своих конкурентах. Они мне не интересны. Мне интересны только избиратели моего округа. Мой главный противник на этих выборах — апатия людей. Если люди, не согласные в «Единой Россией», с Путиным, желающие другого будущего в стране, в Москве и в Зеленограде придут голосовать, я выиграю эти выборы.

Полностью интервью Льва Шлосберга газете «Наш Север» смотрите на ютьюбе.

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Метки:
выборы, сюжет: выборы в госдуму 2021, шлосберг лев
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Обсуждение
A T
36 минут назад
Хорошо, но это всё лирика, как говорится. Не только к этому выступлению и кандидату относится.
Кто имел дело, помнит, как, например, подаются заявки на гранты, субсидии, всякие статусы и прочее (имею в виду, по-честному, официально). А тут люди заявляются в Госдуму. Чего бы не позанудствовать. Ценности - это ладно. А какие проблемы, какой план, каким образом решать, что уже сделано и предложено предшественниками и конкурентами и чем ваше решение лучше, какими ресурсами для этого располагают, есть ли компетенция решать эти проблемы и чем она подтверждается, в какие сроки, с какими рисками и как будут их минимизировать, что в случае недостижения заявленных целей (если они вообще сформулированы), какова ответственность, что после истечения срока полномочий и т.д.
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«Мой главный противник на этих выборах — апатия». Кандидат в Госдуму от «Яблока» по нашему округу Лев Шлосберг дал интервью газете «Наш север». Краткий пересказ Истории
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