«4 августа ушла от нас наша СИЛа — Сарнацкая Ирэна Леоновна. Невозможно описать словами всю боль и горечь этой утраты. Для всех нас — учеников, друзей, родных — она навсегда останется примером для подражания, путеводной звездой. Она навсегда останется с нами», — написали в группе «Типичная Кантилена» вконтакте.

Под сообщением поток скорби с воспоминаниями, эмоциями, слезами бывших и нынешних учеников хора, их родителей, коллег.

«Ирэна Леоновна не ушла. Она сделала счастливым детство многих воспитанников, научила трудиться, добиваться, отдавать окружающим добро, наполняться духовностью и распространять свет. Моя старшая дочь получила этот заряд и мироощущение. Младшая получает сейчас. В каждом ученике и выпускнике — ее частичка. Ирэна Леоновна оставила после себя — Школу, это удается немногим. И поэтому она будет с нами на каждой репетиции, на каждом выступлении, будет переживать, сострадать, помогать и радоваться. В каждой победе будет светлая память о ней. В поколениях», — пишет один из отцов.

Сарнацкая была удивительно скромным человеком, она не любила говорить о себе. Только о музыке, о своих учениках и выпускниках. Она помнила их всех — это не преувеличение. Даже тех, кто пел год или два, а потом по каким-то причинам ушёл. «За годы в „Кантилене“ Ирэна Леоновна выпустила во взрослый мир почти две тысячи девочек и мальчиков, которые до сих пор вспоминают свою учебу в школе искусств как настоящую школу чистоты и интеллигентности», — поделились с нами участники хора.

Хор «Кантилена» начинался со студии в 1967 году. Сарнацкая приходила в обычные школы, набирала для хора детей. Коллективу несколько раз приходилось переезжать из одного помещения в другое, сменили несколько школ, некогда «жили» в Доме пионеров в 6-м микрорайоне. Сейчас «Кантилена» — это хоровое отделение Детской школы искусств имени Дягилева.

С гастролями объездили полмира, брали высшие награды на Олимпийских хоровых играх, всемирных, международных, европейских, отечественных конкурсах. Из недавних — Гран-при, завоеванный в июне этого года в Санкт-Петербурге детским хором «Кантилена» в международном конкурсе «Балтийский мир». Победа совпала с днём рождения Ирэны Леоновны. «Наша очередная победа, это, несомненно, и ее заслуга. Мы посвящаем эту награду ей», — поделилась тогда с «Зеленоград.ру» руководитель детского хора Елена Салюк. Сегодня со скорбью она вновь говорит, насколько Ирэна Леоновна уникальный человек, Педагог с большой буквы, посвятивший всю свою жизнь детям Зеленограда.

«Хор — это своего рода космос, это путь наверх, восхождение трудное, но достойное, — делилась с „Зеленоград.ру“ Ирэна Леоновна. — Мы все друг для друга семья. Поэтому и сообщающийся сосуд. Иногда очень сложный друг для друга, что и естественно для семьи. Но цель-то у нас одна, и всё идет в одну копилку — в копилку „Кантилены“. В основе всего — наша любовь друг к другу».

«Пела в „Кантилене“ в 80-х — до 1987 года, — написала нам читательница „Зеленоград.ру“ в комментариях под статьей о полувековом юбилее хора. — Ирэна Леоновна действительно воспитала нас быть настоящими людьми, научила работать в команде, помогать, поддерживать тех, кто рядом с тобой. Научила нас слушать и чувствовать душой. Не умею писать красивых слов, но с большой теплотой вспоминаю детство, проведенное в хоре, с удовольствием ходила на репетиции выпускников перед концертом. Это действительно был полет в космос».



«Теперь наша дорогая Ирэна Леоновна будет следить за успехами своих детей, находясь в том самом Космосе, о котором она говорила, когда объясняла ученикам, что такое настоящий Хор, — написал в своем некрологе коллектив „Кантилены“ с таким обращением: — Дорогая Ирэна Леоновна! Мы будем учиться смотреть в свой космос чаще, обещаем! И мы обязательно постараемся рассказать об этом космосе другим людям — с помощью наших песен, в которых каждый музыкальный выдох будет благодарен за свое рождение Вам!»