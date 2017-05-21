Олеся Захарова (из группы «Типичная Кантилена«)

— Давным-давно, когда я еще ходила в садик, маме позвонила какая-то женщина и представилась Ирэной Леоновной Сарнацкой. Она сказала, что в садике прослушивали деток, и я им понравилась Она пригласила нас на отчетный концерт хора «Кантилена», чтоб мы послушали, подумали, нужно ли нам это. Но в тот день шел дождь, настроения не было… да и мама уже решила отдать меня в музыкалку, которая рядом с домом, так что мы не пошли. На следующий день Ирэна Леоновна снова позвонила и спросила, ходили ли мы на концерт. Когда узнала, что не ходили, пригласила нас на следующий. Ну мы и сходили. Мама спросила, понравилось ли мне, как хор поёт, хочу ли я тоже там петь? Я сказала, что понравилось, и мы пошли на вступительное прослушивание.

Мама со мной специально разучила для этого песню «то берёзка, то рябина, куст ракиты над рекой…». Когда я зашла в хоровой класс, там сидело много детей, все ждали свою очередь… Я спросила, что они собираются петь, и почти все отвечали: «Пусть бегут неуклюже». А я терпеть не могла эту песенку! Я разволновалась, что и меня заставят её петь… и решила, что спою то ,что у меня лучше всего получается — «Выходила на берег Катюша». … Ну и когда подошла моя очередь, я выдала всё, на что была способна! Осталась собой довольна.

Когда мама встретила меня, спросила: «Ну как всё прошло?» «Хорошо». «Как ты спела?» «Ну, громким таким голосом… Вот так (и как бы оперным голосом я показала, как): «Выыыыходииила на берег Катюююююшааа». «Почему Катюша?! Мы ж учили другую песню!» Я сказала, что всё хорошо — им понравилось! Что когда я запела, все учителя начали улыбаться и шататься! (Видимо, от смеха) Мама решила, что может и к лучшему, что не возьмут меня, но в списках зачисленных я всё же была.