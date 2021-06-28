Воспитанники Детской школы искусств им. С.П. Дягилева привезли в Зеленоград очередную победу. На этой раз из Санкт-Петербурга. На конкурсе «Балтийский мир» «Кантилена» представляла сложнейшие композиции: гимн западной церкви латвийского композитора Эрикса Эшенвальдса «Ubi caritas et amor» и хоровую фантазию на тему русской народной песни «Во саду ли, в огороде» российского композитора Сергея Плешака. Жюри единогласно присудили зеленоградскому хору главную награду.
«Сегодня наш хор вернулся из Санкт-Петербурга с замечательного праздника, где мы стали главными героями, — говорит руководитель „Кантилены“ Елена Салюк. — Но самый главный праздник сегодня для нас — это день рождения создателя и первого руководителя „Кантилены“ — нашей дорогой Ирэны Леоновны Сарнацкой, заслуженного работника культуры России, кавалера Ордена Почета. Наша очередная победа, это, несомненно, и ее заслуга. Мы посвящаем эту награду ей и желаем долгого и крепкого здоровья».
Конкурсная программа проходила с 24 по 27 июня в лучших залах Санкт-Петербурга: Большом концертном зале Дома офицеров, Государственной академической Капелле, Соборе св. Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка и Храме Феодоровской иконы Божьей Матери в память 300-летия Дома Романовых.
В конкурсе приняли участие более 20 хоров. В состав жюри входили известные деятели хорового искусства: член Союза композиторов РФ, доцент кафедры хорового дирижирования Института музыка, театра и хореографии РГПУ им. Герцена Дмитрий Стефанович, дирижер и солистка оркестра «Русская роговая капелла» Ирина Андрякова и кандидат искусствоведения, профессор кафедры хорового дирижирования консерватории г. Харбина Вера Петрова.