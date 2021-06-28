«Сегодня наш хор вернулся из Санкт-Петербурга с замечательного праздника, где мы стали главными героями, — говорит руководитель „Кантилены“ Елена Салюк. — Но самый главный праздник сегодня для нас — это день рождения создателя и первого руководителя „Кантилены“ — нашей дорогой Ирэны Леоновны Сарнацкой, заслуженного работника культуры России, кавалера Ордена Почета. Наша очередная победа, это, несомненно, и ее заслуга. Мы посвящаем эту награду ей и желаем долгого и крепкого здоровья».