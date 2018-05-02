«Вселенная Pink Floyd» — один из совместных проектов хора «Кантилена» и Анны Ветлугиной, композитора и титульной органистки Собора на Малой Грузинской. В премьере её сочинения «Видения Богородицы у Креста» в Рахманиновском зале Консерватории им. Чайковского хор поучаствовал осенью 2017 года.

Зимой эту же композицию исполняли в Соборе на Малой Грузинской с участием «Кантилены» — вместе со Stabat mater Дж.Перголези в точной реконструкции: под орган, арфу и скрипку вместе с ансамблем старинной музыки Capella'415 и рядом других исполнителей, вокалистов и музыкантов. Организовал концерт Благотворительный фонд «Искусство добра», он вошёл в триптих концертов «Великая музыка Великого поста». «Потрясающая акустика. Удовольствие петь, наслаждение слушать!» — отзывалась о репетициях руководитель хора Елена Салюк.

У хора есть и другие совместные проекты с фондом и Анной Ветлугиной. Один из них — участие в моно-спектакле МТЮЗ «БеZ анестеZии», посвященном особым детям и их родителям, премьера которого состоится 29 мая. В этом спектакле «Кантилена» исполнит несколько композиций Rammstein, а также часть Stabat mater, девочки будут заняты и в театральном действии.

Детский хор «Кантилена» был создан в ДШИ им. Дягилева в 1967 году, им бессменно руководит Ирэна Сарнацкая, а с 1991 года и её ученица Елена Салюк. В хоре поёт более 100 девочек 11-17 лет, он активно концертирует и участвует в фестивалях, завоёвывая всевозможные награды в России и за рубежом. В 2017 году хор стал лауреатом I степени IV Детско-юношеского хорового чемпионата мира в Санкт-Петербурге, лауреатом Всероссийского хорового фестиваля и лауреатом Гранта мэра Москвы в области культуры и искусства.