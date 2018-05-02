Детский хор «Кантилена» зеленоградской Детской школы искусств им. Дягилева принял участие в концертах «Вселенная Pink Floyd» в московском Соборе Непорочного зачатия на Малой Грузинской. Первые два концерта уже состоялись в апреле, впереди еще два — 11 мая и 15 июня. Легендарную музыку британской рок-группы переложили для исполнения каверов и импровизации на большом органе собора в сопровождении электроарфы, ударных и хора.
«У нас самые превосходные впечатления от этого опыта, девочки с удовольствием приняли предложение поучаствовать в проекте и получили настоящее удовольствие от творческого общения с прекрасными музыкантами в условиях завораживающей акустики величественного собора», — поделился с Zelenograd.ru директор хора «Кантилена» Сергей Боровиков и рассказал, как сложился этот необычный проект.
Полная трансляция концерта (57 минут)
«Вселенная Pink Floyd» собрала восторженные отзывы зрителей, билеты на три первых концерта были распроданы заранее. «Это была трансцендентная музыка высочайшего качества. Композиции Pink Floyd прекрасно звучали в исполнении органа, арфы и барабанов. Особенное впечатление произвело вступление хора» , — написал сразу после первого концерта один из зрителей. Еще один отзыв: «Запомнилась композиция „Отличный концерт на Небесах“ из альбома „Темная сторона Луны“. Я думаю, она относится к Богу. В звуки органа вплетается мелодия арфы и голоса хора Кантилена. Такое ощущение, как будто Ангелы поют».
«Вселенная Pink Floyd» — один из совместных проектов хора «Кантилена» и Анны Ветлугиной, композитора и титульной органистки Собора на Малой Грузинской. В премьере её сочинения «Видения Богородицы у Креста» в Рахманиновском зале Консерватории им. Чайковского хор поучаствовал осенью 2017 года.
Зимой эту же композицию исполняли в Соборе на Малой Грузинской с участием «Кантилены» — вместе со Stabat mater Дж.Перголези в точной реконструкции: под орган, арфу и скрипку вместе с ансамблем старинной музыки Capella'415 и рядом других исполнителей, вокалистов и музыкантов. Организовал концерт Благотворительный фонд «Искусство добра», он вошёл в триптих концертов «Великая музыка Великого поста». «Потрясающая акустика. Удовольствие петь, наслаждение слушать!» — отзывалась о репетициях руководитель хора Елена Салюк.
У хора есть и другие совместные проекты с фондом и Анной Ветлугиной. Один из них — участие в моно-спектакле МТЮЗ «БеZ анестеZии», посвященном особым детям и их родителям, премьера которого состоится 29 мая. В этом спектакле «Кантилена» исполнит несколько композиций Rammstein, а также часть Stabat mater, девочки будут заняты и в театральном действии.
Детский хор «Кантилена» был создан в ДШИ им. Дягилева в 1967 году, им бессменно руководит Ирэна Сарнацкая, а с 1991 года и её ученица Елена Салюк. В хоре поёт более 100 девочек 11-17 лет, он активно концертирует и участвует в фестивалях, завоёвывая всевозможные награды в России и за рубежом. В 2017 году хор стал лауреатом I степени IV Детско-юношеского хорового чемпионата мира в Санкт-Петербурге, лауреатом Всероссийского хорового фестиваля и лауреатом Гранта мэра Москвы в области культуры и искусства.
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