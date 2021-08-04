Пять случаев горения мусора в контейнерах зафиксировано в Зеленограде за один день 31 июля. Все пять точек рядом друг с другом, три из них — в 1-м микрорайоне.
Мусор горел в контейнерах у корпусов 119, 148, 162, 366 и у дома 3 по Березовой аллее. Все эти пять точек можно пройти пешком за полчаса. Причина возгораний в сообщении МЧС не указана. Ранее основной причиной таких пожаров называли неосторожное обращение с огнем. За этой формулировкой может скрываться как не до конца затушенный окурок, так и поджог.
Распределение некоторых пожаров заставляет склоняться к мысли об умышленных поджогах. Например, возле корпуса 505 мусор горел дважды в течение трех дней. Кроме того, в целом по микрорайонам пожары распределяются неравномерно. Например, с апреля по июнь этого года в густонаселенном Крюково было всего четыре пожара, все остальные случаи произошли в «старом городе». Вот так выглядит карта горения за эти три месяца:
В июле глава управы района Старое Крюково Людмила Петрова на оперативном совещании в префектуре рассказала, что из-за «угрозы возгорания вывоз мусора поставлен на особый контроль». Что это значит, не вполне понятно: раньше о связи горения и редкого вывоза мусора ничего не сообщали. До этого, в феврале, префектура давала понять, что считает такие возгорания поджогами и проводила совместное с полицией расследование для поиска злоумышленника.
Чем закончилось расследование, неизвестно, но в марте первый замглавы управы Силино по ЖКХ и благоустройству Максим Хлудов сказал, что возгорания и пожары прекратились, и у него «есть некая уверенность в том, что это надолго». События последующих месяцев показали, что он ошибся.
В начале прошлого лета префект Зеленограда обязал глав районных управ в течение суток проводить служебное расследование после каждого такого пожара и передавать материалы проверки в полицию. Но тогда этот приказ, похоже, саботировали: чиновники не передали в полицию ни одного материала о пожарах с июня по сентябрь прошлого года.
Объясняется это обычно тем, что для проверки и дальнейшего расследования балансодержатель контейнеров «МСК-НТ» должен каждый раз подавать в полицию заявление о причинённом ущербе, а компания это далеко не всегда делает: покраска баков стоит недорого, а плавятся они в единичных случаях. Компания несколько раз писала такие заявление, но впоследствии разочаровалась в эффективности работы полиции и больше обращаться к ней не планирует.
Крайними в этой ситуации остаются жители. Пусть ущерб от поджогов и небольшой, но в конечном счете его оплачивают жители через коммунальные платежи или налоги. А еще люди вынуждены жить с запахом гари и ощущением беззащитности перед хулиганами.