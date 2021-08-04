Почему не удается найти поджигателей

В начале прошлого лета префект Зеленограда обязал глав районных управ в течение суток проводить служебное расследование после каждого такого пожара и передавать материалы проверки в полицию. Но тогда этот приказ, похоже, саботировали: чиновники не передали в полицию ни одного материала о пожарах с июня по сентябрь прошлого года.

Объясняется это обычно тем, что для проверки и дальнейшего расследования балансодержатель контейнеров «МСК-НТ» должен каждый раз подавать в полицию заявление о причинённом ущербе, а компания это далеко не всегда делает: покраска баков стоит недорого, а плавятся они в единичных случаях. Компания несколько раз писала такие заявление, но впоследствии разочаровалась в эффективности работы полиции и больше обращаться к ней не планирует.

Крайними в этой ситуации остаются жители. Пусть ущерб от поджогов и небольшой, но в конечном счете его оплачивают жители через коммунальные платежи или налоги. А еще люди вынуждены жить с запахом гари и ощущением беззащитности перед хулиганами.