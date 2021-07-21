Несмотря на все заявления чиновников, проблема пожаров и возможных поджогов мусорных контейнеров решить не удаётся. Они продолжают гореть с завидной регулярностью по всему городу. С апреля по июнь пожарные зафиксировали в Зеленограде 16 случаев горения мусора в контейнерах, то есть в среднем такой пожар случает каждые шесть дней.
Основной причиной пожаров называет неосторожное обращение с огнем. За этой формулировкой может скрываться как не до конца затушенный окурок, так и поджог. При этом распределение некоторых пожаров лучше объясняется умышленным поджогом, чем случаем. Например, возле корпуса 505 мусор горел дважды в течение трех дней.
По микрорайонам пожары распределяются неравномерно. Так в густонаселенном Крюково за три месяца было всего четыре пожара, все остальные случаи произошли в «старом городе». Вот так выглядит карта горения за последние три месяца:
Регулярное горение мусора в контейнерах продолжается в Зеленограде уже больше года. В сводках МЧС такие происшествия упоминаются каждую неделю.
В феврале 2021 года префектура обратили внимание, что в мусорных контейнерах в 10, 11 и 12 микрорайонах произошло около десяти умышленных поджогов мусора всего за несколько дней. Началось совместное с полицией расследование, чтобы выяснить личность злоумышленника. В марте 2021 первый замглавы управы Силино по ЖКХ и благоустройству Максим Хлудов сказал, что возгорания и пожары прекратились, и у него «есть некая уверенность в том, что это надолго».
Результаты расследования так и остались неизвестны. Однако почти весь март пожаров в мусорных контейнерах действительно не было. Но уже 5 апреля возле корпуса 1105 мусор загорелся снова. Непонятно на чём основанная «уверенность» не помогла.
Однако у чиновников всегда найдется план Б. На днях глава управы района Старое Крюково (8 и 9 микрорайоны) Людмила Петрова на оперативном совещании в префектуре рассказала, что из-за «угрозы возгорания вывоз мусора поставлен на особый контроль». Что это значит, непонятно — раньше о проблемах с вывозом мусора ничего не сообщали. Также непонятно, почему об этом докладывает глава управы района, в котором за последние три месяца мусор вообще не горел. Предсказать, что скажут чиновники, когда мусор в их районах снова загорится несмотря на «особый контроль», фантазии уже не хватает.
В начале прошлого лета префект Зеленограда обязал глав районных управ в течение суток проводить служебное расследование после каждого такого пожара и передавать материалы проверки в полицию. Но тогда этот приказ, похоже, саботировали.
По данным МЧС, в официальную статистику происшествий с 15 июня по 15 сентября 2020 года включено 39 случаев горения мусора в мусорных контейнерах. По данным префектуры пожаров значительно меньше — всего 17 за тот же период.
По итогам проверки всех 39 возгораний МЧС направило в полицию материалы только по одному, где наиболее явно усматривался состав преступления по статье «Поджог» (часть 2 статьи 167 УК РФ). А из известных префектуре 17 пожарах данные в в полицию не передавались ни разу, административные дела не возбуждались, сообщили чиновники в ответ на запрос «Зеленоград.ру».
Причина в том, что для возбуждения уголовного дела «МСК-НТ» должен каждый раз подавать в полицию заявление о причинённом ущербе, а компания это далеко не всегда делает: покраска баков стоит недорого, а плавятся они в единичных случаях.
Крайними в этой ситуации остаются жители. Пусть ущерб от поджогов и небольшой, но в конечном счете его оплачивают жители через коммунальные платежи или налоги. А еще люди вынуждены жить с запахом гари и ощущением беззащитности перед хулиганами.