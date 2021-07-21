Несмотря на все заявления чиновников, проблема пожаров и возможных поджогов мусорных контейнеров решить не удаётся. Они продолжают гореть с завидной регулярностью по всему городу. С апреля по июнь пожарные зафиксировали в Зеленограде 16 случаев горения мусора в контейнерах, то есть в среднем такой пожар случает каждые шесть дней.

Основной причиной пожаров называет неосторожное обращение с огнем. За этой формулировкой может скрываться как не до конца затушенный окурок, так и поджог. При этом распределение некоторых пожаров лучше объясняется умышленным поджогом, чем случаем. Например, возле корпуса 505 мусор горел дважды в течение трех дней.

По микрорайонам пожары распределяются неравномерно. Так в густонаселенном Крюково за три месяца было всего четыре пожара, все остальные случаи произошли в «старом городе». Вот так выглядит карта горения за последние три месяца: