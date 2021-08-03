Программа кандидата

Оксана выдвигается от партии «Зеленые», потому что ее деятельность связана «с нашими лесными и экологическими проблемами».

Предложение стать кандидатом в депутаты было для нее неожиданным: ее пригласили незадолго до конца приема документов в избирком. Активистка уточнила, что никогда не планировала идти в политику и «деятельность свою к этому никогда не сводила». В то же время она понимает, что как у кандидата в депутаты у нее будет больше возможностей рассказать о проблемах и, возможно, добиться их решения.

Вот что она рассказала о своей программе кандидата: «Экология — это не только про лес и воздух. Экология — это наша жизнь. Люди начинают задумываться, особенно после пандемии: в каких условиях они живут, почему они болеют, откуда берется вода, куда девается мусор? Я надеюсь, у меня получится исправить хотя бы какие-то пробелы в законодательстве».

Сейчас Оксана Кныш добивается проведения газа в Дедешино: здесь 2/3 из порядка 400 домовладений не газифицированы. Исправить это не получается, потому что единственная труба с газом частная, и только за согласие на подключение к ней хозяин трубы хочет более миллиона рублей. С учетом остальных расходов для подключения одного дома нужно отдать около 1,5 миллионов рублей.