Активистка Оксана Кныш выдвинулась в депутаты Московской областной думы. Она защищала от вырубки лес рядом с Зеленоградом 03.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Активистка Оксана Кныш стала кандидатом в депутаты Московской областной думы от партии «Зеленые». Она баллотируется по 8-му одномандатному округу, куда входят Солнечногорский, Клинский и Лотошинский районы. Поговорили с ней о программе и причинах выдвижения.

Что известно об Оксане Кныш

Ей 40 лет, первое образование — музыкальное, Оксана закончила Харьковское музыкальное училище. Второе образование — юридическое, так же с красным дипломом закончила зеленоградский вуз. Как специалист по гражданскому праву она преподавала в институтах, читала курсы о семейном, жилищном, наследственном праве, праве интеллектуальной собственности.

В последнее время она занимается предпринимательством. Ей принадлежит курьерская служба и АЗС «Топ-Ойл» («Карат Ойл» в Андреевке).

«Зеленоград.ру» писал ранее о деятельности Оксаны Кныш — вместе с другими местными жителями она защищала от вырубки лес около Дедешино и Алабушево.

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Программа кандидата

Оксана выдвигается от партии «Зеленые», потому что ее деятельность связана «с нашими лесными и экологическими проблемами».

Предложение стать кандидатом в депутаты было для нее неожиданным: ее пригласили незадолго до конца приема документов в избирком. Активистка уточнила, что никогда не планировала идти в политику и «деятельность свою к этому никогда не сводила». В то же время она понимает, что как у кандидата в депутаты у нее будет больше возможностей рассказать о проблемах и, возможно, добиться их решения.

Вот что она рассказала о своей программе кандидата: «Экология — это не только про лес и воздух. Экология — это наша жизнь. Люди начинают задумываться, особенно после пандемии: в каких условиях они живут, почему они болеют, откуда берется вода, куда девается мусор? Я надеюсь, у меня получится исправить хотя бы какие-то пробелы в законодательстве».

Сейчас Оксана Кныш добивается проведения газа в Дедешино: здесь 2/3 из порядка 400 домовладений не газифицированы. Исправить это не получается, потому что единственная труба с газом частная, и только за согласие на подключение к ней хозяин трубы хочет более миллиона рублей. С учетом остальных расходов для подключения одного дома нужно отдать около 1,5 миллионов рублей.

Выборы в Мособлдуму

Выборы депутатов Московской областной думы пройдут 19 сентября.

Избирается 50 депутатов по смешанной избирательной системе. 25 депутатов избираются по партийным спискам (пропорциональная система). Избиратели в бюллетене видят названия партий и ставят галочку напротив одной из них. Общее количество голосов за партию по всей стране определяет процент мандатов, который партия получит в областной думе. Партии важно набрать больше 5% голосов.

Другие 25 депутатов избираются по одномандатным округам (мажоритарная система). Чтобы победить в округе, достаточно набрать больше голосов избирателей, чем остальные кандидаты. Избиратели в этом случае голосуют за человека, а не за партию.

Срок полномочий депутатов облдумы — пять лет.

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Метки:
выборы, кныш оксана, мособлдума
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