Активистка Оксана Кныш стала кандидатом в депутаты Московской областной думы от партии «Зеленые». Она баллотируется по 8-му одномандатному округу, куда входят Солнечногорский, Клинский и Лотошинский районы. Поговорили с ней о программе и причинах выдвижения.
Ей 40 лет, первое образование — музыкальное, Оксана закончила Харьковское музыкальное училище. Второе образование — юридическое, так же с красным дипломом закончила зеленоградский вуз. Как специалист по гражданскому праву она преподавала в институтах, читала курсы о семейном, жилищном, наследственном праве, праве интеллектуальной собственности.
В последнее время она занимается предпринимательством. Ей принадлежит курьерская служба и АЗС «Топ-Ойл» («Карат Ойл» в Андреевке).
«Зеленоград.ру» писал ранее о деятельности Оксаны Кныш — вместе с другими местными жителями она защищала от вырубки лес около Дедешино и Алабушево.
Оксана выдвигается от партии «Зеленые», потому что ее деятельность связана «с нашими лесными и экологическими проблемами».
Предложение стать кандидатом в депутаты было для нее неожиданным: ее пригласили незадолго до конца приема документов в избирком. Активистка уточнила, что никогда не планировала идти в политику и «деятельность свою к этому никогда не сводила». В то же время она понимает, что как у кандидата в депутаты у нее будет больше возможностей рассказать о проблемах и, возможно, добиться их решения.
Вот что она рассказала о своей программе кандидата: «Экология — это не только про лес и воздух. Экология — это наша жизнь. Люди начинают задумываться, особенно после пандемии: в каких условиях они живут, почему они болеют, откуда берется вода, куда девается мусор? Я надеюсь, у меня получится исправить хотя бы какие-то пробелы в законодательстве».
Сейчас Оксана Кныш добивается проведения газа в Дедешино: здесь 2/3 из порядка 400 домовладений не газифицированы. Исправить это не получается, потому что единственная труба с газом частная, и только за согласие на подключение к ней хозяин трубы хочет более миллиона рублей. С учетом остальных расходов для подключения одного дома нужно отдать около 1,5 миллионов рублей.
Выборы депутатов Московской областной думы пройдут 19 сентября.
Избирается 50 депутатов по смешанной избирательной системе. 25 депутатов избираются по партийным спискам (пропорциональная система). Избиратели в бюллетене видят названия партий и ставят галочку напротив одной из них. Общее количество голосов за партию по всей стране определяет процент мандатов, который партия получит в областной думе. Партии важно набрать больше 5% голосов.
Другие 25 депутатов избираются по одномандатным округам (мажоритарная система). Чтобы победить в округе, достаточно набрать больше голосов избирателей, чем остальные кандидаты. Избиратели в этом случае голосуют за человека, а не за партию.
Срок полномочий депутатов облдумы — пять лет.