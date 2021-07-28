Тестирование системы дистанционного электронного голосования перед сентябрьскими выборами в Госдуму пройдет в Москве 29 и 30 июля. Оно нужно, чтобы проверить готовность системы к нагрузкам и ее устойчивость к взломам.

Во время тестирования жители города с полной учетной записью на mos.ru ответят на два вопроса:

Работники каких профессий, непосредственно контактирующие с людьми, должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса? Нужно будет выбрать ответ из списка профессий

В Москве следует развивать личный или общественный транспорт? Кстати, голоса читателей «Зеленоград.ру» по этому вопросу разделились поровну между общественным транспортом и соблюдением баланса в этих сферах

Бюллетень для голосования откроется в 8 часов утра 29 июля и будет доступен до 20 часов 30 июля.

Несмотря на техническую цель голосования, мэрия учитывает итоги таких опросов. Так, в прошлом году на тест выносился вопрос, вкладывать деньги в газоны или парковки. Тогда голоса разделились почти поровну: за озеленение отдали 56% голосов (из 77 тысяч участников опроса), но Сергей Собянин назвал это победой защитников экологии.