Тестовое электронное голосование перед выборами в Госдуму пройдет 29-30 июля: будут вопросы об обязательной вакцинации и развитии транспорта 28.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Тестирование системы дистанционного электронного голосования перед сентябрьскими выборами в Госдуму пройдет в Москве 29 и 30 июля. Оно нужно, чтобы проверить готовность системы к нагрузкам и ее устойчивость к взломам.

Во время тестирования жители города с полной учетной записью на mos.ru ответят на два вопроса:

  • Работники каких профессий, непосредственно контактирующие с людьми, должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса? Нужно будет выбрать ответ из списка профессий
  • В Москве следует развивать личный или общественный транспорт? Кстати, голоса читателей «Зеленоград.ру» по этому вопросу разделились поровну между общественным транспортом и соблюдением баланса в этих сферах

Бюллетень для голосования откроется в 8 часов утра 29 июля и будет доступен до 20 часов 30 июля.

Несмотря на техническую цель голосования, мэрия учитывает итоги таких опросов. Так, в прошлом году на тест выносился вопрос, вкладывать деньги в газоны или парковки. Тогда голоса разделились почти поровну: за озеленение отдали 56% голосов (из 77 тысяч участников опроса), но Сергей Собянин назвал это победой защитников экологии.

Отложенное голосование

Во время тестирования будет опробовано еще одно нововведение — функция отложенного решения. Изначально сообщалось, что это защитит людей от принудительного голосования на работе или от сбоев в работе системы, когда голос избирателя не сохранился.

Сейчас на сайте мэрии указано, что отложенное решение — это возможность заново загрузить бюллетень если, например, случился перебой с интернетом или гаджетом. При подсчете результата система учтет только ваш последний выбор.

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Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Чтобы голосовать онлайн, через mos.ru нужно будет подать заявку на включение в списки электронных избирателей. Сделать это можно с 2 августа по 13 сентября.

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Метки:
выборы, сюжет: выборы в госдуму 2021, электронное голосование
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Тестовое электронное голосование перед выборами в Госдуму пройдет 29-30 июля: будут вопросы об обязательной вакцинации и развитии транспорта Новости
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