Тестирование системы дистанционного электронного голосования перед сентябрьскими выборами в Госдуму пройдет в Москве 29 и 30 июля. Оно нужно, чтобы проверить готовность системы к нагрузкам и ее устойчивость к взломам.
Во время тестирования жители города с полной учетной записью на mos.ru ответят на два вопроса:
- Работники каких профессий, непосредственно контактирующие с людьми, должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса? Нужно будет выбрать ответ из списка профессий
- В Москве следует развивать личный или общественный транспорт? Кстати, голоса читателей «Зеленоград.ру» по этому вопросу разделились поровну между общественным транспортом и соблюдением баланса в этих сферах
Бюллетень для голосования откроется в 8 часов утра 29 июля и будет доступен до 20 часов 30 июля.
Несмотря на техническую цель голосования, мэрия учитывает итоги таких опросов. Так, в прошлом году на тест выносился вопрос, вкладывать деньги в газоны или парковки. Тогда голоса разделились почти поровну: за озеленение отдали 56% голосов (из 77 тысяч участников опроса), но Сергей Собянин назвал это победой защитников экологии.
Во время тестирования будет опробовано еще одно нововведение — функция отложенного решения. Изначально сообщалось, что это защитит людей от принудительного голосования на работе или от сбоев в работе системы, когда голос избирателя не сохранился.
Сейчас на сайте мэрии указано, что отложенное решение — это возможность заново загрузить бюллетень если, например, случился перебой с интернетом или гаджетом. При подсчете результата система учтет только ваш последний выбор.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Чтобы голосовать онлайн, через mos.ru нужно будет подать заявку на включение в списки электронных избирателей. Сделать это можно с 2 августа по 13 сентября.