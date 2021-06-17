Тестирование системы дистанционного электронного голосования перед сентябрьскими выборами в Госдуму пройдет в Москве в июле. Возможно, на голосование будет вынесен вопрос о приоритете развития транспорта — частного или общественного.
Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Он уточнил, что развитие частного транспорта означает снижение стоимости парковок, расширение проезжей части и так далее. В телеграм-канале Венедиктова, где он запустил аналогичный опрос, 73 процента из 20,5 тысяч проголосовавших выбрали общественный транспорт.
Тестирование системы нужно, чтобы подготовить дистанционную платформу к реальному голосованию и проверить ее по всем параметрам. Сейчас в Москве 4,6 млн избирателей с подтвержденными личными кабинетами, готовыми к голосованию. По словам Венедиктова, для полноценного тестирования желательно 100 тысяч участников.
Впрочем, мэр Собянин на этот вопрос ответил уже давно. Только придя на должность, он говорил, что «первый и главный приоритет» — улучшение работы общественного транспорта. А позже отмечал, что приоритет общественного транспорта стал «революционным решением для Москвы, который изменил ситуацию к лучшему».
Несмотря на техническую цель голосования, мэрия учитывает итоги таких опросов. Так, в прошлом году на тест выносился вопрос, вкладывать деньги в газоны или парковки. Тогда голоса разделились почти поровну: за озеленение отдали 56% голосов (из 77 тысяч участников опроса), но Сергей Собянин назвал это победой защитников экологии.
Пользователи в комментариях указывали, что поставленный мэрией вопрос стравливает людей с машинами и без между собой. «Парковки нужны, но не такие. И газоны нужны, и зелень. Вообще стоит подумать о том, что плотность населения растёт и жизнь не может быть прежней! А вопрос мэрии из серии: «вам кислород нужен или свежий воздух?» — написала одна из жительниц города.
Читатели «Зеленоград.ру» также разделили свои голоса практически поровну: 37% - за новые газоны, 34% - за парковки, 28% - за все вместе. Они предложили свои варианты решения проблемы: строить платные парковки, чтобы земля во дворах не шла «в подарок» при покупке авто, осваивать заброшенные территории.
И только московские власти, такое чувство, живут где-то в своём собственном, изолированном от общества, мире.
С другой стороны, понять их тоже можно, ведь цель их - заработать как можно больше денег, а достичь этого можно только сверхплотной точечной застройкой, реновациями всякими, в ходе которых вместо пятиэтажек появляются 20 этажные здания. Какой уж тут компромисс...