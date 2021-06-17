Тестирование системы дистанционного электронного голосования перед сентябрьскими выборами в Госдуму пройдет в Москве в июле. Возможно, на голосование будет вынесен вопрос о приоритете развития транспорта — частного или общественного.

Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Он уточнил, что развитие частного транспорта означает снижение стоимости парковок, расширение проезжей части и так далее. В телеграм-канале Венедиктова, где он запустил аналогичный опрос, 73 процента из 20,5 тысяч проголосовавших выбрали общественный транспорт.

Тестирование системы нужно, чтобы подготовить дистанционную платформу к реальному голосованию и проверить ее по всем параметрам. Сейчас в Москве 4,6 млн избирателей с подтвержденными личными кабинетами, готовыми к голосованию. По словам Венедиктова, для полноценного тестирования желательно 100 тысяч участников.