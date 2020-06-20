Тестовое голосование по поправкам в Конституцию закончилось 19 июня. Москвичи могли выбрать, что «сегодня важнее для столицы»: новые зеленые насаждения или новые парковки. Голоса разделились почти поровну: за озеленение отдали 56% голосов, но Сергей Собянин назвал это победой защитников экологии.

По данным мэрии в тестовом голосовании участвовали 77 тысяч человек из 12,5 млн населения Москвы (на сайте голосования другое число участников — 71,6 тысяч).

В комментариях мэру столицы указали на некорректность поставленного на голосование вопроса. Так, Олег Кучеров написал: «Мне интересно, зачем вы тогда строите развязки, новые дороги, путепроводы? Наоборот тогда нужно дороги сужать и на их месте сажать деревья, цветы и газон. А дороги только для общественного транспорта оставить, который работает на газу». Антон обратил внимание на то, что этот вопрос стравливает людей с машинами и без между собой. Человек с ником dcxxxiii указал, что 56% против 44% - это «совсем не тот перевес, это касается и будущего голосования [по поправкам]».

Читатели «Зеленоград.ру» также разделили свои голоса практически поровну: 37% - за новые газоны, 34% - за парковки, 28% - за все вместе. Они предложили свои варианты решения проблемы: строить платные парковки, чтобы земля во дворах не шла «в подарок» при покупке авто, осваивать заброшенные территории. «Парковки нужны, но не такие. И газоны нужны, и зелень. Вообще стоит подумать о том, что плотность населения растёт и жизнь не может быть прежней! А вопрос мэрии из серии: «вам кислород нужен или свежий воздух?» — заметила Анна.

Мэрия пообещала учесть результаты этого голосования при коррекции бюджета. Для Зеленограда это важный вопрос, так как в последнее время градостроительная политика префекта по парковкам сводится к позиции, что думать о стоянке машины должны сами жители.