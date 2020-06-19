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Мэрия учтет результаты тестового голосование по поправкам в Конституцию. На нём решают, куда вкладывать деньги — в парковки или в газоны 19.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэрия начала тестирование голосования по поправкам в Конституцию. Жителям предлагают ответить на вопрос, что сейчас важнее для Москвы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений. Результаты тестового голосования обещают учесть при распределении средств.

Тестовое голосование на платформе 2020og. ru проходит до 20 часов 19 июня. Для этого нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru. Присоединиться к тестированию могут только те, кто зарегистрировался на участие в голосовании по поправкам изменений в Конституцию — в Москве их почти 800 тысяч человек, после первого дня явка составила 7,2%.

Это тестовое голосование руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, который лоббирует электронное голосование, оценил как более важное, чем само голосование по поправкам, так как у всех зарегистрированных участников сейчас есть возможность повлиять на дальнейшее развитие города. «В каждом дворе идет война между сторонниками расширения газона — я совсем просто говорю — зеленых насаждений и парковок, личных автомобилей. И вот это вопрос, куда вкладывать деньги: больше парковок или больше газонов? Собственно, об этом идет голосование. И у тех, у кого есть возможность, я прошу потратить пять минут», — сказал он в эфире «Эха Москвы».

Он напомнил, что в прошлый раз в таком же голосовании в августе 2019 года победили оба варианта: «У нас в двух округах — 52 на 48 выиграли парковки, а в третьем округе — 57 на 43 выиграли зеленые насаждения. И префектам это было сообщено. Вот, собственно говоря, для чего это делается. Вот правильно: больше газонов, больше парковок».

Это важный для Зеленограда вопрос, так как в последнее время градостроительная политика префекта по парковкам сводится к позиции, что думать о стоянке машины должны сами жители. Например, 19-й микрорайон спланировали с концепцией «дворы без машин», когда парковки вынесены из дворов на «территорию, примыкающую к улично-дорожной сети», на внешний периметр. Парковаться предлагают вдоль внутриквартальных проездов и улично-дорожной сети, а также в подземных и многоуровневых платных паркингах.

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В 2019 году на таком же тестовом голосовании жители указали, что городу остро не хватает ветки скоростного трамвая с пересадкой на метро. Правда, тогда это голосование ничего не решало и было нужно только для тестирования системы, из-за чего вариант ответа про скоростной трамвай выглядел изощренным издевательством — ведь первое обещание построить метро в Зеленоград давал ещё Хрущев 60 лет назад. Тогда Венедиктов просил Собянина учесть мнение зеленоградцев.

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Парковки
Газоны
И то, и другое
Проголосовали 59 человек
Метки:
озеленение и благоустройство, парковки, гаражи, стоянки, газоны, поправки, венедиктов алексей, электронное голосование
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Обсуждение
Оксана Пучинина
10 часов назад
1. Опечатка - зеленых насаждений, очевидно, а не наслаждений (первое предложение в прямой речи).
2. А почему в голосовании в качестве зеленых насаждений выбраны именно газоны? Почему бы газоны на деревья не заменить? По-моему, разница существенна.
A T
9 часов назад
Например, мне лично нужны были бы полноценные зелёные зоны, организованные парковки для хранения с арендой машиномест, а не с покупкой по какой-нибудь конской цене (только где их дополнительно создавать?) и некоторое количество гостевых мест в городе. Например, как на Центральном. Выбор из уродуемых газонов и увеличения машиномест во дворах так себе, хотя соблазн ответить "парковки" всегда есть.
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