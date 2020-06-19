Мэрия начала тестирование голосования по поправкам в Конституцию. Жителям предлагают ответить на вопрос, что сейчас важнее для Москвы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений. Результаты тестового голосования обещают учесть при распределении средств.

Тестовое голосование на платформе 2020og. ru проходит до 20 часов 19 июня. Для этого нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru. Присоединиться к тестированию могут только те, кто зарегистрировался на участие в голосовании по поправкам изменений в Конституцию — в Москве их почти 800 тысяч человек, после первого дня явка составила 7,2%.

Это тестовое голосование руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, который лоббирует электронное голосование, оценил как более важное, чем само голосование по поправкам, так как у всех зарегистрированных участников сейчас есть возможность повлиять на дальнейшее развитие города. «В каждом дворе идет война между сторонниками расширения газона — я совсем просто говорю — зеленых насаждений и парковок, личных автомобилей. И вот это вопрос, куда вкладывать деньги: больше парковок или больше газонов? Собственно, об этом идет голосование. И у тех, у кого есть возможность, я прошу потратить пять минут», — сказал он в эфире «Эха Москвы».

Он напомнил, что в прошлый раз в таком же голосовании в августе 2019 года победили оба варианта: «У нас в двух округах — 52 на 48 выиграли парковки, а в третьем округе — 57 на 43 выиграли зеленые насаждения. И префектам это было сообщено. Вот, собственно говоря, для чего это делается. Вот правильно: больше газонов, больше парковок».

Это важный для Зеленограда вопрос, так как в последнее время градостроительная политика префекта по парковкам сводится к позиции, что думать о стоянке машины должны сами жители. Например, 19-й микрорайон спланировали с концепцией «дворы без машин», когда парковки вынесены из дворов на «территорию, примыкающую к улично-дорожной сети», на внешний периметр. Парковаться предлагают вдоль внутриквартальных проездов и улично-дорожной сети, а также в подземных и многоуровневых платных паркингах.