Спустя три недели в Москве снова появилась вакцина от коронавиуруса «ЭпиВакКорона». В ближайшее время по пунктам вакцинации распределят более 40 тысячи доз.

В департаменте здравоохранения при этом подчеркнули, что вакцина поступила в объеме, который необходим для прививки вторым компонентом. «Таким образом, полученный объем полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города», — уточнили в ведомстве.

Читатель «Зеленоград.ру» подтвердил, что препарат доступен для вакцинирования вторым компонентом, его уже привезли в поликлинику в корпусе 1460. А другой читательнице вакцины не досталось — она пришла сегодня в павильон на площади Юности, но вакцина закончилась, хотя вчера ещё была.

«ЭпиВакКорона» закончилась в Москве в конце июня. Тогда депздрав не давал никаких разъяснений, что делать людям, не успевшим получить второй компонент. Позднее в ведомстве сообщили, что таких пациентов поликлиники могут перенаправлять в другие точки, где вакцина еще есть.

Без второго компонента вакцины, по словам руководителя лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова, «будет 50-60% защиты, иммунитет не сможет защитить, если попадет коронавирус».