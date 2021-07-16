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Для общепита отменили QR-коды и разрешили работу игровых комнат. Ограничения снимут в Москве и области 16.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Обязательные QR-коды для посещения ресторанов, кафе и общепита отменят с понедельника, 19 июля. Указ об этом подписал Сергей Собянин.

Москвичам оставили возможность оформлять коды, но теперь решение, проверять их или нет, остается за самим заведением. Аналогичное решение принято и в Московской области. При этом снова вернутся требования измерять на входе температуру гостей, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Также с понедельника снимается запрет на ночную работу общепита, снова можно проводить мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке при условии соблюдения эпидемических требований. Снова начнут работать игровые комнаты и фудкорты в торговых центрах.

С чем именно связана отмена ограничений, не совсем понятно. В оперштабе по коронавирусу сообщили, что в Москве ситуация «остается сложной, но основные показатели улучшаются четвёртую неделю». За последний месяц в столице вакцинировались от ковида более двух миллионов человек. В Подмосковье первым компонентом привито более 2,4 млн человек — почти 40% от всех жителей области старше 18 лет.

Сергей Собянин отметил вклад рестораторов в помощь в борьбе с эпидемией: «Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, совместная работа позволила сделать дальнейшие шаги по нормализации обстановки и нормальной работе экономики».

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Запрет на свободное посещение общепита, кафе и ресторанов в столице действовал с 28 июня. Внутрь пускали только полностью вакцинированных, людей со свежим ПЦР-тестом и недавно переболевших. Каждый из этот статусов нужно подтверждать специальным QR-кодом. Остальным людям были доступны еда на вынос, летние веранды и доставка.

К 15 июля не менее 60% сотрудников организаций, работающих в сфере торговли и услуг, должны были получить первый компонент вакцины от ковида — это распоряжение Роспотребнадзора. Как сообщает «Российская газета», не все успели это сделать. Лучше всех справились госслужащие: в Москве их привито уже больше 70%. Руководство Сбербанка в столице отчиталось, что 69% их работников сделали прививку, в сети кофеен «Шоколадница» — 75,8%.

Сыровар Олег Сирота сообщил «РГ», что у него за 14 июля уволились сразу десять человек. «Роспотребнадзор считает каждую точку [на рынках и ярмарках] за отдельное подразделение, 60% к одному человеку можно применить только одним способом — этот человек должен быть привит», — уточнил он.

При этом сам он выступает за вакцинацию, понимая, что один заболевший продавец может заразить десятки и сотни покупателей, а один заболевший сотрудник сыроварни — остановить весь процесс производства. «Поэтому с людьми на эту тему общаюсь достаточно жестко. Но они пишут заявления на увольнение, а прививаться не идут», — добавил Сирота.

По официальным данным, заболеваемость в Москве падает с 10 июля: после этого число новых случаев за сутки не превышало 5,5 тысяч человек. За вчерашний день выявили 5,4 тысячи новых больных.

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Метки:
коронавирус, рестораны и кафе
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