Обязательные QR-коды для посещения ресторанов, кафе и общепита отменят с понедельника, 19 июля. Указ об этом подписал Сергей Собянин.

Москвичам оставили возможность оформлять коды, но теперь решение, проверять их или нет, остается за самим заведением. Аналогичное решение принято и в Московской области. При этом снова вернутся требования измерять на входе температуру гостей, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Также с понедельника снимается запрет на ночную работу общепита, снова можно проводить мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке при условии соблюдения эпидемических требований. Снова начнут работать игровые комнаты и фудкорты в торговых центрах.

С чем именно связана отмена ограничений, не совсем понятно. В оперштабе по коронавирусу сообщили, что в Москве ситуация «остается сложной, но основные показатели улучшаются четвёртую неделю». За последний месяц в столице вакцинировались от ковида более двух миллионов человек. В Подмосковье первым компонентом привито более 2,4 млн человек — почти 40% от всех жителей области старше 18 лет.

Сергей Собянин отметил вклад рестораторов в помощь в борьбе с эпидемией: «Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, совместная работа позволила сделать дальнейшие шаги по нормализации обстановки и нормальной работе экономики».