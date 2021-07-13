Веранды кафе и ресторанов можно посещать без предъявления QR-кода до 1 августа. «Зеленоград.ру» рассказывает, какие летние кафе работают в нашем городе. Это справочный материал, он будет дополняться.
Адрес: площадь Юности, дом 2
Время работы: ежедневно 9:00—23:00
Небольшая веранда с видом на площадь Юности с мягкими креслами, реалистичной искусственной зеленью и плетёными светильниками принадлежит кафе «Бранч Тайм». Её интерьер в природных тонах создаёт атмосферу террасы в каком-нибудь маленьком европейском городе. В меню — европейская кухня. Для жаркой погоды особенно актуально летнее меню, в которое входят смузи-боулы, холодные супы, салаты и творог со свежими ягодами. В будние дни завтраки здесь подают весь день, в выходные — до пяти вечера.
Адрес: площадь Юности, дом 2
Время работы: понедельник-четверг, воскресенье: 12:00—24:00, пятница, суббота: 12:00—3:00
У пивного ресторана «Колбасофф» на площади Юности работает просторная веранда. Она огибает ресторан с двух сторон, а плотный белый навес накрывает её переднюю часть. По всему периметру расставлены высокие горшки с цветами, которые отделяют веранду от площади. Визитная карточка ресторана — большой выбор закусок, мясных блюд и алкогольных напитков.
Адрес: площадь Юности, дом 2
Время работы: понедельник-четверг, воскресенье: 10:00—22:00, пятница, суббота: 10:00—23:00
Веранда перед KFC рассчитана на 16 человек. Из украшений на ней можно увидеть разве что небольшие пластиковые горшки с цветами. Но здесь есть всё необходимое для комфортного отдыха: навес накрывает всю площадь террасы, столы не стоят вплотную друг к другу, окружает их невысокий металлический забор.
Адрес: площадь Юности, дом 1 («Электрон»)
Время работы: ежедневно 9:00—22:00
Веранда Ruma’s перед «Электроном» отлично подойдёт для неспешного завтрака или перекуса. Гости могут посидеть на широких металлических креслах с подушками или устойчивых стульях. Тень создают два больших зонта, а украшением служат небольшие деревья и цветы в горшках. Терраса рассчитана на 22 гостей. В Ruma’s вам предложат 11 видов кофе, авторские напитки, круассаны на завтрак, десерты и конфеты ручной работы.
Адрес: корпус 438 (ТЦ «1000 мелочей»)
Время работы: воскресенье-четверг: 8:00—22:00, пятница и суббота: 9:00—23:00
Вторая веранда кофейни рассчитана на 20 человек. Небольшой навес накрывает не всю её площадь, но большую часть дня столы всё равно находятся в тени за счёт архитектуры здания и расположения. Перед верандой стоит миска с водой для собак, а по бокам — горелки в форме вытянутых пирамид. Вечером их включают для освещения, обогрева и создания уюта.
Адрес: корпус 330
Время работы: воскресенье-четверг: 12:00—21:45, пятница, суббота: 12:00—22:45
У кафе-пиццерии «Пиу Дель Чибо» работает веранда, которая вмещает 22 гостя. Её дизайн можно назвать минималистичным: стулья в стиле лофт, небольшие столы, белый заборчик, крупные белые горшки с цветами и два чёрных зонта. С террасы открывается вид на Яблоневую аллею — широкий тротуар с островками газона и кустами.
Адрес: корпус 317
Время работы летнего кафе: ежедневно 9:00—23:00
Веранда бургерной «Джамбо» состоит из трёх столов, 12 стульев, деревянного помоста, одного зонтика и двух горшков с маленькими кустиками. Напротив неё — широкий тротуар, слева, как правило, паркуются машины.
Адрес: улица Юности, дом 3, строение 1
Время работы: ежедневно 10:00-23:00
Окружённая деревьями веранда рестобара «Философия» заставлена множеством живых растений в горшках. Мебель на ней преимущественно деревянная, а над столиками свисают большие плетёные светильники. Всё это создаёт атмосферу спокойствия и дачной размеренности.
Адрес: корпус 315
Время работы: понедельник-четверг, воскресенье: 12:00—23:00, пятница, суббота: 12:00—2:00
Бар Goodson отличился просторной верандой с барной стойкой и продуманным дизайном в стиле лофт. Днём здесь можно пообедать, а вечером — насладиться коктейлем. Напротив террасы — тротуар и небольшая парковка, а через дорогу — лес.
Адрес: корпус 402
Время работы: понедельник-пятница: 8:00—23:00, суббота, воскресенье: 10:00—23:00
Белая деревянная терраса кафе «Это» украшена легкими белыми шторами, небольшими уличными фонариками и горшками со свисающими растениями. С неё открывается вид на центральный проспект, также рядом с ней — небольшая парковка и две сосны внушительных размеров. Внутри террасы и рядом с ней — столики разных размеров для пар и компаний побольше.
Адрес: корпус 405А
Время работы: понедельник-четверг, воскресенье: 12:00—0:00, пятница и суббота: 12:00—2:00
Терраса «Темпл бара» возвышается над тротуаром Центрального проспекта примерно на метр. Вся мебель на ней чёрная: от кованого забора, до зонтиков и плетеных кресел. Разбавляют монохромный интерьер несколько горшков с живыми цветами и белые плафоны фонарей.
Адрес: корпус 435 («Дом быта»)
Время работы: ежедневно 8:00—22:50
Яркая веранда кафе «Френдс» выделяется пёстрым пятном на фоне серого здания «Дома быта». Внутри — разноцветные пластиковые стулья и круглые столики. А от широкого тротуара Центрального проспекта веранду отделяют красные горшки с яркой зеленью. В меню — американский фаст-фуд: бургеры, сэндвичи, молочные коктейли со взбитыми сливками, десерты, завтраки, закуски.
Адрес: Савёлкинский проезд, дом 12
Время работы: понедельник-четверг: 11:00—23:00, пятница: 11:00—1:00, суббота: 12:00—1:00, воскресенье: 12:00—23:00
Оформление веранды корчмы «Диканька» соответствует названию ресторана. Вся мебель здесь деревянная, большие столы накрыты белыми скатертями с красной вышивкой, рядом стоят плетни. В основе меню — украинская кухня, но встречаются и необычные позиции вроде ролла с холодцом.
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