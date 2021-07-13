Brunch Time

Адрес: площадь Юности, дом 2

Время работы: ежедневно 9:00—23:00

Небольшая веранда с видом на площадь Юности с мягкими креслами, реалистичной искусственной зеленью и плетёными светильниками принадлежит кафе «Бранч Тайм». Её интерьер в природных тонах создаёт атмосферу террасы в каком-нибудь маленьком европейском городе. В меню — европейская кухня. Для жаркой погоды особенно актуально летнее меню, в которое входят смузи-боулы, холодные супы, салаты и творог со свежими ягодами. В будние дни завтраки здесь подают весь день, в выходные — до пяти вечера.