Обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа включительно, сообщил Сергей Собянин. Новые ограничения пока не будут вводиться, а некоторые городские объекты на открытом воздухе возобновят свою работу.

Указ об этом подписал мэр Москвы. Такое решение связано с высокими темпами вакцинации и ответственным отношением горожан к санитарным требованиям. По словам Собянина, ежедневно в столице прививаются около 100 тыс. человек. Однако количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций остаётся высоким. В Москве за последние сутки было выявлено 6040 новых случаев коронавируса, госпитализированы 1717 человек, скончались 109 пациентов.