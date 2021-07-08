Где сдать ПЦР-тест на коронавирус в Зеленограде, чтобы получить QR-код. Цены, адреса, время работы
Обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа включительно, сообщил Сергей Собянин. Новые ограничения пока не будут вводиться, а некоторые городские объекты на открытом воздухе возобновят свою работу.
Указ об этом подписал мэр Москвы. Такое решение связано с высокими темпами вакцинации и ответственным отношением горожан к санитарным требованиям. По словам Собянина, ежедневно в столице прививаются около 100 тыс. человек. Однако количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций остаётся высоким. В Москве за последние сутки было выявлено 6040 новых случаев коронавируса, госпитализированы 1717 человек, скончались 109 пациентов.
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Да ну, не буду и кодами пользоваться не собираюсь. Не первая необходимость, лучше доставка. Потом, непонятно: или у нас сложная эпидемиологическая обстановка, и мы сокращаем число контактов до объективно необходимого независимо от вакцинации, а малый бизнес получает поддержку (не "льготные кредиты"), или детские игрульки, типа, "я в домике".
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