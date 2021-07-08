ПЦР-тест даёт возможность посещать московские кафе и рестораны, а также необходим при въезде в Россию. При этом важно, чтобы лаборатория, в которой проводится исследование, была подключена к ЕМИАС. «Зеленоград.ру» рассказывает, где в нашем городе можно сдать тест на коронавирус, действительный при получении QR-кода, и сколько это стоит.
В Зеленограде ПЦР-тест можно сдать бесплатно в детской поликлинике 105, поликлинике в корпусе 2042 и стоматологической поликлинике 35. Для этого нужно записаться через mos.ru или emias.info. Запись открывается в 7:30 утра на две недели вперёд. Например, если вы хотите сдать тест 21 июля, то записаться на него нужно утром 7 июля. Если записываться позже, доступного времени уже не будет — придётся ждать утра следующего дня.
«Аксис»
В медцентре «Аксис» в корпусе 1823 ПЦР-тест обойдётся в 2720 рублей. Исследование займёт не более 48 часов. Часы работы: понедельник-пятница: 8:00—20:00, суббота, воскресенье: 9:00—15:00. Контакты: 8-499-214-00-00, info@aksis-med.ru.
Лаборатория «Гемотест» проводит исследование на ПЦР в двух филиалах в Зеленограде: в корпусах 251 и 622. Оба отделения работают без выходных, время забора биоматериала уточняйте на сайте. Обычный тест обойдётся вам в 2300 рублей (результаты придут в течение двух дней), а срочный (результат в течение одного дня) — в 2860 рублей. Также можно оформить срочный выезд на дом, но тогда стоимость взятия мазка увеличится на 500 рублей. Перед сдачей теста необходимо оплатить услугу на сайте «Гемотеста».
В медцентре «Дали» в корпусе 1801 ПЦР-тест стоит 2100 рублей. Результат будет готов через 2-3 дня. Выезд на дом по Зеленограду — 1000 рублей. Записаться можно на сайте. Часы работы: ежедневно 8:30—20:00.
В «Зелмедцентре» (корпус 1106Е) до 31 августа тест на ковид стоит 1200 рублей. Результат в течение 48 часов отправят на ваш e-mail, телефон или подготовят в клинике в распечатанном виде. Записаться можно на сайте или по телефону 8-495-988-68-95. Время работы: по будням с 8:30 до 20:00. В субботу — с 8:30 до 18:00, в воскресенье — с 8:30 до 14:00
Офисе лаборатории «ЛабКвест» в корпусе 834А предлагает срочные ПЦР-тесты с результатом через 3, 6 и 12, 24 часа после поступления биоматериала в лабораторию за 5145, 4395, 3645 и 2895 рублей соответственно. Также анализ можно сдать на дому. Стоимость выезда за МКАД начинается от 1650 рублей и рассчитывается индивидуально. Часы забора анализов уточняйте на сайте. Оплатить тест нужно на сайте лаборатории.
В лаборатории «Литех» в корпусе 1805 ПЦР-тест с исполнением в течение 1-3 рабочих дней стоит 2000 рублей с учётом скидки 20% в честь открытия офиса. Предварительная запись не требуется. Забор биоматериала проводится с 7:00 до 14:00. Сдать анализ также можно на дому. Выезд в пределах 30 км от МКАД обойдётся в 3000 рублей.
В корпусах 338 и 1506 ПЦР-исследование стоит 1900 рублей. За экспресс-анализ в течение 24-36 часов придётся доплатить ещё 600 рублей. Студентам предоставляется скидка 20%, держателям социальных карт — 5%. Анализы принимают ежедневно с 8:00 до 13:00. Контакты: 8-495-767-1-338, 8-499-736-90-36, 8-495-776-1506.
В медцентрах «Никор-мед» в корпусе 330 и доме 27кб на Жилинской улице в Андреевке ПЦР-исследование стоит 1500, 1900 или 3800 рублей, в зависимости от срока исполнения. По телефону администратор рассказала, что самый дешевый тест будет готов через 2-2,5 дня, за 1900 рублей — через полтора, срочный тест забирают утром, а его результат гарантированно приходит к обеду следующего дня. Запись на анализ или вызов мобильной бригады осуществляется по телефону 8-495-255-55-33 или 8-929-656-48-58. Стоимость исследования с выездом на дом — 3800 рублей. Результат придёт в течение 3-6 дней на электронную почту. Часы работы: понедельник-пятница: 8:00—20:00, суббота: 9:00—20:00, воскресенье: 9:00—18:00.
«Поликлиника.ру»
В медицинском центре «Поликлиника.ру» (корпус 2027) тест на коронавирус стоит 1673 рубля, однако на сайте указано, что возможно колебание цен. Также за дополнительную плату возможно заказать приезд медсестры на дом в пределах 30 км от МКАД. Более точную информацию о ценах подскажут операторы колл-центра по телефону 8-495-085-15-41. Срок выполнения анализа — до 48 часов. Предварительно необходимо записаться по телефону 8-495-324-25-11. Часы работы офиса: ежедневно с 8:00 до 21:00.
В центре «Томоград» в корпусе 1514 анализы принимают с понедельника по субботу с 9:00 до 13:00. Обычный тест стоит 2100 рублей, экспресс-тест в течение 24 часов — 2600 рублей. Предварительная запись не требуется.
При сдаче ПЦР-теста необходимо предоставить паспортные данные. Также могут потребовать сообщить место работы, номер СНИЛС или полиса ОМС. Инструкция по подготовке к сдаче анализа указана на сайте «Роспотребндзора». Срок действия теста — 72 часа (трое суток) с момента регистрации результата анализа в лаборатории.
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