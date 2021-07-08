При сдаче ПЦР-теста необходимо предоставить паспортные данные. Также могут потребовать сообщить место работы, номер СНИЛС или полиса ОМС. Инструкция по подготовке к сдаче анализа указана на сайте «Роспотребндзора». Срок действия теста — 72 часа (трое суток) с момента регистрации результата анализа в лаборатории.

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