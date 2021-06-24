Медицинская лаборатория «Литех» открылась в 18 микрорайоне. В честь открытия — скидка, в том числе для анализов на ковид 24.06.2021 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде в корпусе 1805 открылся филиал московской медицинской лаборатории «Литех». В честь открытия здесь действует скидка 20% на все услуги, кроме массажа и гинекологических исследований. Скидка доступна до 21 июля неограниченное количество раз для каждого посетителя.

В лаборатории «Литех» большой выбор лабораторно-диагностических услуг: общеклинические, биохимические, гормональные, иммунологические, аллергологические типы исследований. Большая часть спектра исследований выполняется за один рабочий день, результаты можно получить на почту. Также есть услуга взятия анализов на дому.

В лаборатории можно сдать следующие анализы в связи с коронавирусом:

  • Антитела IgG, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного ковида)
  • Мазок на коронавирус (ПЦР)
  • Антитела к коронавирусу IgG
  • Антитела к коронавирусу IgM

Результаты ПЦР-теста передаются в ЕМИАС, так что после сдачи теста в этой лаборатории возможно будет получить QR-код для посещения кафе и ресторанов.

Адрес: улица Каменка, корпус 1805. Телефон:8-929-647-18-05. Сайт analyz24.ru. Режим работы: ежедневно с 7 до 19 часов.

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Метки:
микрорайон 18, новое место, Литех
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Медицинская лаборатория «Литех» открылась в 18 микрорайоне. В честь открытия — скидка, в том числе для анализов на ковид Новости
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