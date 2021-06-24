В лаборатории «Литех» большой выбор лабораторно-диагностических услуг: общеклинические, биохимические, гормональные, иммунологические, аллергологические типы исследований. Большая часть спектра исследований выполняется за один рабочий день, результаты можно получить на почту. Также есть услуга взятия анализов на дому.

В лаборатории можно сдать следующие анализы в связи с коронавирусом:

Антитела IgG, спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного ковида)

Мазок на коронавирус (ПЦР)

Антитела к коронавирусу IgG

Антитела к коронавирусу IgM

Результаты ПЦР-теста передаются в ЕМИАС, так что после сдачи теста в этой лаборатории возможно будет получить QR-код для посещения кафе и ресторанов.

Адрес: улица Каменка, корпус 1805. Телефон:8-929-647-18-05. Сайт analyz24.ru. Режим работы: ежедневно с 7 до 19 часов.