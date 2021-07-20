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После жаркой погоды некоторые газоны в городе полностью высохли. Кажется, их косили и не поливали, нарушая правила ухода 20.07.2021 ZELENOGRAD.RU

В иссушенный желтый ковёр превратились газоны между Солнечной аллеей и корпусом 901. Если присмотреться, оказывается, что поверх жёлтой травы лежит скошенный слой — хотя префектура и декларировала, что стрижка газонов в разгар жары временно отменяется, а поливать их должны дважды в день.

«В связи с устоявшейся жаркой погодой мы приняли решение перейти на двухразовый ежедневный полив всех городских цветников и вазонов, — заявил префект Анатолий Смирнов еще 25 июня. — Также временно приостанавливаем стрижку газонов, чтобы трава не выгорала. Особое внимание уделяем сбору ранее скошенной травы и мусора».

Газон у корпуса 901 явно нарушает все устные установки властей: траву не только скосили, но и не убрали. Зелёный покров более или менее сохранился в тени деревьев, а на открытых участках под сеном — сухая трава.

На продолжение покоса жаловались и в других районах, например, в 6-м. Там 26 июня, сразу после заявления префекта, косили траву во дворах. «За несколько дней до этого тоже скосили траву рядом с корпусом 601А, теперь эта лужайка выгорела», — добавила жительница в своём обращении в префектуру. И спустя три недели, 16 июля, получила ответ: с дворником и мастером зеленого хозяйства инженерной службы района Савелки «Жилищника ЗелАО» провели «разъяснительную беседу о недопущении такого рода нарушений».

Правило остановки покоса появилось в аномальную жару 2010 года. Тогда заместитель мэра Петр Бирюков на совещании распорядился прекратить покос травы в городе до тех пор, пока температура воздуха не снизится до 22 градусов. «Косим траву и получаем желтые поляны, пусть сначала пройдет дождь, а температура понизится до 22-25 градусов», — отметил тогда Бирюков. Найти такое правило в регламенте содержания объектов озеленения «Зеленоград.ру» не удалось.

Не лучше обстоит дело и с поливом. Префект не обещал усиленно поливать газоны — и они ожидаемо высохли. Между тем регламент содержания объектов озеленения требует поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75%). Как часто поливать — определяется «по общему состоянию растений» (на глазок — высохшие или нет) и по степени сухости почвы. В засушливый период газоны на легких песчаных почвах надо поливать через каждые три дня (20-30 литров воды на квадратный метр), на глинистых — раз в 7-10 дней.

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Возможно, проблема «жёлтых газонов», и в частности газона у Солнечной аллеи, связана также с приживаемостью рулонных газонов — именно они были уложены на этом участке два года назад, в 2019 году, во время масштабного благоустройства. Естественный слой дёрна при этом сняли.

Где еще в городе состояние газонов вызывает слёзы на глазах? Сообщить об этом можно в префектуру на question.zelao.ru и на портал «Наш город» (жалоб на высохшие газоны там не предусмотрено, но есть пункты «полное или частичное отсутствие травяного покрова»). Или напишите в редакцию и приложите фото — мы отправим запрос городским властям, чтобы исправить ситуацию: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Метки:
экология, благоустройство, газоны
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Обсуждение
A T
4 часа назад
Кому интересно, рекомендую в фейсбуке группу "За траву! Против антиозеленителей!" - там уйма таких материалов, это масштабная проблема. Есть ссылки на документы, и иногда успешный опыт противостояния, перевод газонов в луговые, защита зелёных насаждений и т.д.
A T
4 часа назад
Газоны на Солнечной прижились, по крайней мере, в другой части, ближе к Панфиловскому. Брить их не надо, тогда бы жили.
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