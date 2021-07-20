На продолжение покоса жаловались и в других районах, например, в 6-м. Там 26 июня, сразу после заявления префекта, косили траву во дворах. «За несколько дней до этого тоже скосили траву рядом с корпусом 601А, теперь эта лужайка выгорела», — добавила жительница в своём обращении в префектуру. И спустя три недели, 16 июля, получила ответ: с дворником и мастером зеленого хозяйства инженерной службы района Савелки «Жилищника ЗелАО» провели «разъяснительную беседу о недопущении такого рода нарушений».



Правило остановки покоса появилось в аномальную жару 2010 года. Тогда заместитель мэра Петр Бирюков на совещании распорядился прекратить покос травы в городе до тех пор, пока температура воздуха не снизится до 22 градусов. «Косим траву и получаем желтые поляны, пусть сначала пройдет дождь, а температура понизится до 22-25 градусов», — отметил тогда Бирюков. Найти такое правило в регламенте содержания объектов озеленения «Зеленоград.ру» не удалось.

Не лучше обстоит дело и с поливом. Префект не обещал усиленно поливать газоны — и они ожидаемо высохли. Между тем регламент содержания объектов озеленения требует поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75%). Как часто поливать — определяется «по общему состоянию растений» (на глазок — высохшие или нет) и по степени сухости почвы. В засушливый период газоны на легких песчаных почвах надо поливать через каждые три дня (20-30 литров воды на квадратный метр), на глинистых — раз в 7-10 дней.