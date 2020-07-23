Московский закон о тишине позволяет шуметь с 7:00 утра до 23:00 вечера. Но из-за жалоб жителей на шум газонокосилок расписание работников изменили: теперь они косят траву с 9:00 до 19:00, в том числе на выходных.
В середине июня «Зеленоград.ру» рассказывал о жалобах на сильный шум от газонокосилок с раннего утра. В том числе и в выходные дни, когда люди хотят поспать подольше. Тогда чиновники сослались на документы, которые никак не регулировали время суток покоса. Получалось, что ориентироваться надо на закон о тишине — значит, формально покос травы был возможен в любой день с 7 до 23, все остальные вопросы вроде удобства жильцов не урегулированы.
Но через месяц «Жилищник» пересмотрел свою позицию. Как сообщили в префектуре, в рабочие графики покоса внесли изменения. Правда, даже после этого люди жалуются на покос с 9:00 в выходные дни, считая его слишком ранним.
Куда можно пожаловаться на мешающий шум:
- в Роспотребнадзор по телефонам зеленоградского управления: 8-499-736-67-62, 8-499-735-65-39 или через электронную приемную
- в префектуру в управление ЖКХ: 8-495-957-98-33
- в «Жилищник»: по телефону управления благоустройства 8-499-717-37-92 или через форму отправки сообщений. Все телефоны по районам здесь.
https://www.the-village.ru/village/city/instruction/384951-trava-u-doma