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«Жилищник» запретил косить траву до 9 утра из-за жалоб на шум 23.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Московский закон о тишине позволяет шуметь с 7:00 утра до 23:00 вечера. Но из-за жалоб жителей на шум газонокосилок расписание работников изменили: теперь они косят траву с 9:00 до 19:00, в том числе на выходных.

В середине июня «Зеленоград.ру» рассказывал о жалобах на сильный шум от газонокосилок с раннего утра. В том числе и в выходные дни, когда люди хотят поспать подольше. Тогда чиновники сослались на документы, которые никак не регулировали время суток покоса. Получалось, что ориентироваться надо на закон о тишине — значит, формально покос травы был возможен в любой день с 7 до 23, все остальные вопросы вроде удобства жильцов не урегулированы.

Но через месяц «Жилищник» пересмотрел свою позицию. Как сообщили в префектуре, в рабочие графики покоса внесли изменения. Правда, даже после этого люди жалуются на покос с 9:00 в выходные дни, считая его слишком ранним.

Куда можно пожаловаться на мешающий шум:

  • в Роспотребнадзор по телефонам зеленоградского управления: 8-499-736-67-62, 8-499-735-65-39 или через электронную приемную
  • в префектуру в управление ЖКХ: 8-495-957-98-33
  • в «Жилищник»: по телефону управления благоустройства 8-499-717-37-92 или через форму отправки сообщений. Все телефоны по районам здесь.

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Косить газоны с 9 утра в выходные — это нормально?
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Метки:
озеленение и благоустройство, шум и закон о тишине, газоны, жилищник
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Обсуждение
A T
5 часов назад
Хорошо, но с таким рвением лучше бы прицельно бороться с борщевиком, а не вот это всё. В префектуру о нём, насколько помню, сообщали не раз, и не первый год.
https://www.the-village.ru/village/city/instruction/384951-trava-u-doma
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