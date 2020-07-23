Московский закон о тишине позволяет шуметь с 7:00 утра до 23:00 вечера. Но из-за жалоб жителей на шум газонокосилок расписание работников изменили: теперь они косят траву с 9:00 до 19:00, в том числе на выходных.

В середине июня «Зеленоград.ру» рассказывал о жалобах на сильный шум от газонокосилок с раннего утра. В том числе и в выходные дни, когда люди хотят поспать подольше. Тогда чиновники сослались на документы, которые никак не регулировали время суток покоса. Получалось, что ориентироваться надо на закон о тишине — значит, формально покос травы был возможен в любой день с 7 до 23, все остальные вопросы вроде удобства жильцов не урегулированы.

Но через месяц «Жилищник» пересмотрел свою позицию. Как сообщили в префектуре, в рабочие графики покоса внесли изменения. Правда, даже после этого люди жалуются на покос с 9:00 в выходные дни, считая его слишком ранним.

Куда можно пожаловаться на мешающий шум: