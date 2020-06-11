2
Газоны у меня дворе начинают косить рано утром. Это вообще нормально? 11.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Жители Зеленограда жалуются в префектуру на сильный шум от газонокосилок с раннего утра, в том числе и в выходные дни, когда люди хотят поспать подольше. Выяснили, какие правила есть для этих работ, когда должна стоять тишина и что делать, чтобы её добиться.

«Какая острая необходимость косить траву с самого раннего утра в выходной день, когда рабочим людям необходим отдых и тишина?» — говорится в типичном обращении в префектуру.

В ответ чиновники ссылаются на московский «Регламент содержания зеленых насаждений» — подчеркнув, что газоны скашивают исключительно в рамках закона. Причем, упоминают уже недействущюий регламент.

Но ни в старой, ни в новой версии этого документа нет указаний на время, когда должны косить газоны: утром, днем или вечером. Этот документ регулирует только высоту травяного покрова и частоту покоса, полива и уборки газонов.

Получается, ориентироваться нужно на закон о тишине. Сейчас в Москве предусмотрена ответственность за шум с 23:00 до 07:00. Помимо этого, ответственность установлена за проведение громких ремонтных работ в жилых помещениях домов с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и праздничные дни.

Таким образом, формально покос травы возможен в любой день с 7 до 23, все остальные вопросы вроде удобства жильцов не урегулированы.

На портале mos.ru есть памятка о действиях при сильном шуме. В ней говорится, что безопасный уровень шума в квартире — не более 55 децибел с 7:00 до 23:00. В ночное время — с 23:00 до 07:00 — уровень шума не должен превышать 45 децибел. Для сравнения: шум листвы от ветра — 30-35 децибел, 50 децибел — спокойный разговор, пение птиц, стрекот сверчков.

Куда можно пожаловаться на мешающий шум:

  • в Роспотребнадзор по телефонам зеленоградского управления: 8-499-736-67-62, 8-499-735-65-39 или через электронную приемную
  • в префектуру в управление ЖКХ: 8-495-957-98-33
  • в «Жилищник»: по телефону управления благоустройства 8-499-717-37-92 или через форму отправки сообщений. Все телефоны по районам здесь
  • на портал «Наш город»: в разделе «Дворовые территории» выбрать тему «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями». В поле «Сообщение» можно написать комментарий о нарушении времени покоса газонов

За нарушение тишины в период с 23:00 до 07:00 для должностных лиц предусмотрен штраф от четырех до восьми тысяч рублей, для юридических — от 40 до 80 тысяч.

Читайте также
Как надо стричь траву во дворах, можно ли оставлять её сушиться на газонах и нужно ли их поливать

Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Нужно ли отдельно отрегулировать разрешенное время покоса газонов?
Да
Нет
Мне всё равно
Проголосовали 19 человек
Метки:
озеленение и благоустройство, шум и закон о тишине, ГБУ "Жилищник Зеленоград"
Реклама
Реклама
Обсуждение
Ирина Горячева
31 минуту назад
Надо и время покоса урегулировать и количество "триммеров" на 1 квадратный метр.
Сегодня во дворе корпуса 2010 одновременно 3 "триммера" собравшись в стаю косили траву...С учётом того, что сейчас окна открыты, шум был НЕВЕРОЯТНЫЙ!
Косить стали около 10 часов (и на том спасибо), хотя это исключение из правил - обычно уже в 9-ом часу эта жуть начинается. Почти часа 3 косили с десятиминутными перекурами.
А время...с 11 до 13 думаю будет нормально - успеют отдохнуть те, кто как и я с ночной смены пришёл. Дома минимум людей. Под всех маленьких детей подстроиться невозможно, но для них есть узаконенные "тихие 2 часа"
A T
3 минуты назад
Непонятно, как обоснован норматив 5-8 см для "обыкновенного газона", который у нас обычно вовсе не создавался искусственно. А если растение в естественном виде имеет высоту больше? Организм у него такой. Как оно будет восстанавливаться, размножаться, как удерживать пыль и грязь.
Давно группы в соцсетях есть по этой тематике, люди обращают внимание на нарушения, обращаются везде, а усердное бритьё продолжается. Не, кому-то нравится: травка грязь накапливает, нужно её почаще поднимать в воздух.
И интересно ещё, часто ли кто видит другие меры по уходу именно за газонами. Полив, подкормку и т.д. Вроде бы это по 273-ПП (п. 2.11) это должно проводиться. На цветниках вижу озеленителей, а уход за травой как-то не попадается, хотя много времени провожу на улице.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Газоны у меня дворе начинают косить рано утром. Это вообще нормально? Ответы
На парковке «Зеленопарка» открывается автокинотеатр Новости
Первый в этом году донорский марафон начинается в зеленоградской больнице. Принимают кровь у «обычных» доноров и плазму у переболевших ковид-19 Новости
Число заболевших коронавирусом в Москве перевалило за 200 тысяч. Как развивается эпидемия Новости
Многострадальный синхротрон. История самого дорогого и самого бесполезного объекта зеленоградской науки Истории
Зеленоградский НИИ физических проблем передали Курчатовскому институту Новости
На переходе между 19-м и 20-м микрорайонами сделают экспериментальный островок безопасности. От идеи поставить там светофор пока отказались Новости
Каршеринг «Делимобиль» возобновил поминутную аренду Новости
Жильцы дома у Чёрного озера закрыли свой двор шлагбаумом Новости
Пять автомобилей сгорело за сутки на парковке у гостиницы «Микрон». Фото Новости
Дятел, зяблик, рябинник, белка и куница — кого можно встретить в лесопарке между Берёзовой аллеей и Дунькиным прудом. Фото Жизнь
Почему не все салоны красоты открылись — Собянин же разрешил? Оказывается, сотрудников неожиданно обязали пройти тест на ковид Новости
Как сэкономить 11 рублей в электричке Москва — Крюково Новости
Продление проездных, которые закончились во время карантина, начнётся с 12 июня. Но только для тех, кто мало ездил Новости
Утку, высиживающую птенцов на клумбе в парке, огородили Жизнь
Наш МИЭТ Константин Лялин: «Тот, кто живет в своей среде — по-настоящему счастлив» Истории
От площади Юности к 1 микрорайону сделают ещё один переход. Потому что там ходит много людей Новости
Департамент транспорта переосмыслит движение пешеходов: больше переходов, дорожек и велосипедистов, меньше ожидания у светофоров Новости
Собянин снимает карантин: с 9 июня отменяются пропуска и открываются парикмахерские, с 16 — летние веранды и стоматологии, с 23 — рестораны, фитнесы и детсады Новости
На Солнечной аллее по программе реновации построят четыре дома, а не три. Как они будут выглядеть Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру