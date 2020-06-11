«Какая острая необходимость косить траву с самого раннего утра в выходной день, когда рабочим людям необходим отдых и тишина?» — говорится в типичном обращении в префектуру.

В ответ чиновники ссылаются на московский «Регламент содержания зеленых насаждений» — подчеркнув, что газоны скашивают исключительно в рамках закона. Причем, упоминают уже недействущюий регламент.

Но ни в старой, ни в новой версии этого документа нет указаний на время, когда должны косить газоны: утром, днем или вечером. Этот документ регулирует только высоту травяного покрова и частоту покоса, полива и уборки газонов.

Получается, ориентироваться нужно на закон о тишине. Сейчас в Москве предусмотрена ответственность за шум с 23:00 до 07:00. Помимо этого, ответственность установлена за проведение громких ремонтных работ в жилых помещениях домов с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и праздничные дни.

Таким образом, формально покос травы возможен в любой день с 7 до 23, все остальные вопросы вроде удобства жильцов не урегулированы.