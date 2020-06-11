Жители Зеленограда жалуются в префектуру на сильный шум от газонокосилок с раннего утра, в том числе и в выходные дни, когда люди хотят поспать подольше. Выяснили, какие правила есть для этих работ, когда должна стоять тишина и что делать, чтобы её добиться.
«Какая острая необходимость косить траву с самого раннего утра в выходной день, когда рабочим людям необходим отдых и тишина?» — говорится в типичном обращении в префектуру.
В ответ чиновники ссылаются на московский «Регламент содержания зеленых насаждений» — подчеркнув, что газоны скашивают исключительно в рамках закона. Причем, упоминают уже недействущюий регламент.
Но ни в старой, ни в новой версии этого документа нет указаний на время, когда должны косить газоны: утром, днем или вечером. Этот документ регулирует только высоту травяного покрова и частоту покоса, полива и уборки газонов.
Получается, ориентироваться нужно на закон о тишине. Сейчас в Москве предусмотрена ответственность за шум с 23:00 до 07:00. Помимо этого, ответственность установлена за проведение громких ремонтных работ в жилых помещениях домов с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и праздничные дни.
Таким образом, формально покос травы возможен в любой день с 7 до 23, все остальные вопросы вроде удобства жильцов не урегулированы.
На портале mos.ru есть памятка о действиях при сильном шуме. В ней говорится, что безопасный уровень шума в квартире — не более 55 децибел с 7:00 до 23:00. В ночное время — с 23:00 до 07:00 — уровень шума не должен превышать 45 децибел. Для сравнения: шум листвы от ветра — 30-35 децибел, 50 децибел — спокойный разговор, пение птиц, стрекот сверчков.
Куда можно пожаловаться на мешающий шум:
- в Роспотребнадзор по телефонам зеленоградского управления: 8-499-736-67-62, 8-499-735-65-39 или через электронную приемную
- в префектуру в управление ЖКХ: 8-495-957-98-33
- в «Жилищник»: по телефону управления благоустройства 8-499-717-37-92 или через форму отправки сообщений. Все телефоны по районам здесь
- на портал «Наш город»: в разделе «Дворовые территории» выбрать тему «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями». В поле «Сообщение» можно написать комментарий о нарушении времени покоса газонов
За нарушение тишины в период с 23:00 до 07:00 для должностных лиц предусмотрен штраф от четырех до восьми тысяч рублей, для юридических — от 40 до 80 тысяч.
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Сегодня во дворе корпуса 2010 одновременно 3 "триммера" собравшись в стаю косили траву...С учётом того, что сейчас окна открыты, шум был НЕВЕРОЯТНЫЙ!
Косить стали около 10 часов (и на том спасибо), хотя это исключение из правил - обычно уже в 9-ом часу эта жуть начинается. Почти часа 3 косили с десятиминутными перекурами.
А время...с 11 до 13 думаю будет нормально - успеют отдохнуть те, кто как и я с ночной смены пришёл. Дома минимум людей. Под всех маленьких детей подстроиться невозможно, но для них есть узаконенные "тихие 2 часа"
Давно группы в соцсетях есть по этой тематике, люди обращают внимание на нарушения, обращаются везде, а усердное бритьё продолжается. Не, кому-то нравится: травка грязь накапливает, нужно её почаще поднимать в воздух.
И интересно ещё, часто ли кто видит другие меры по уходу именно за газонами. Полив, подкормку и т.д. Вроде бы это по 273-ПП (п. 2.11) это должно проводиться. На цветниках вижу озеленителей, а уход за травой как-то не попадается, хотя много времени провожу на улице.