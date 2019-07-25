Покос

Траву в московских дворах косят по утвержденному распоряжением департамента ЖКХ регламенту. Документ предписывает косить «газоны обыкновенные» при вырастании травы до 10—15 сантиметров. Срезать ее необходимо до 5—8 сантиметров. Но в других документах — другие цифры.

Ранее, отвечая на очередную просьбу жительницы не скашивать траву «под ноль», префектура ответила, что в соответствии с действующими правилами траву можно скашивать до высоты 3—5 сантиметров. Но такие требования в упомянутом регламенте применяются только к партерным газонам, расположенным возле проезжей части, на площадях и в других общественных местах.

В то же время в приказе Госстроя №153 1999 года говорится: «Обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней. Высота оставляемого травостоя 3-5 см». То же утверждается постановлением правительства Москвы №1018 1999 года. Эти документы тоже действующие.

Портал мэра «Москва. Наш город» без отсылок к какими-либо нормативам утверждает, что газоны, представляющие собой «основную часть парадного цветника», скашивают один раз в 10 дней при высоте травостоя 6-10 см, высота оставляемого травостоя должна составлять 3-5 см. Парадный цветник — это попросту ближайший к зданию газон с клумбой.

Ещё один критерий остановки покоса появился в аномальную жару 2010 года. Тогда заместитель мэра Петр Бирюков на совещании распорядился прекратить покос травы в городе до тех пор, пока температура воздуха не снизится до 22 градусов. «Косим траву и получаем желтые поляны, пусть сначала пройдет дождь, а температура понизится до 22-25 градусов», — отметил Бирюков. Найти такое правило в регламенте нам не удалось.

В ответе префектуры на вопросы Zelenograd.ru об уходе за газонами цитируется регламент покоса только на «газонах обыкновенных». Просто потому, что в паспортах благоустройства дворов именно так называются озелененные территории у жилых домов. «Газон обыкновенный», или стандартный, — это специально высаженная трава из одного-двух видов злаковых на определенной территории. Его надо стричь, поливать и удобрять. Между тем во множестве дворов растут естественным способом разные травы и цветы — колокольчики, васильки, ромашки и так далее. Всё это выкашивается, хотя в том же регламенте сказано: «Луговые высокотравные газоны, созданные на базе естественной травянистой растительности, следует выкашивать не чаще 1 раза в год и не более 30-50% его поверхности».

В прошлом году мэрия через свой портал спрашивала граждан, как часто надо косить траву во дворах. 68% пользователей из Зеленограда высказались за действующие правила.

А можно вообще не косить газоны у дома? Теоретически можно. Для этого надо провести общее собрание жильцов и большинством голосов высказаться против покоса. Протокол собрания и заявление об отказе от покоса газонов по такому-то адресу надо отнести в управляющую компанию.