Летом зеленоградские газоны часто становятся желтыми и лысыми: несмотря на отсутствие дождей, их упорно косят до «бритого» состояния и не поливают. При этом скошенную траву долго не убирают — она то сохнет, то гниёт. В общем, газоны смотрятся неопрятно. Вместе с префектурой и департаментом ЖКХ выяснили, как на самом деле нужно ухаживать за газонами во дворах.
Траву в московских дворах косят по утвержденному распоряжением департамента ЖКХ регламенту. Документ предписывает косить «газоны обыкновенные» при вырастании травы до 10—15 сантиметров. Срезать ее необходимо до 5—8 сантиметров. Но в других документах — другие цифры.
Ранее, отвечая на очередную просьбу жительницы не скашивать траву «под ноль», префектура ответила, что в соответствии с действующими правилами траву можно скашивать до высоты 3—5 сантиметров. Но такие требования в упомянутом регламенте применяются только к партерным газонам, расположенным возле проезжей части, на площадях и в других общественных местах.
В то же время в приказе Госстроя №153 1999 года говорится: «Обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней. Высота оставляемого травостоя 3-5 см». То же утверждается постановлением правительства Москвы №1018 1999 года. Эти документы тоже действующие.
Портал мэра «Москва. Наш город» без отсылок к какими-либо нормативам утверждает, что газоны, представляющие собой «основную часть парадного цветника», скашивают один раз в 10 дней при высоте травостоя 6-10 см, высота оставляемого травостоя должна составлять 3-5 см. Парадный цветник — это попросту ближайший к зданию газон с клумбой.
Ещё один критерий остановки покоса появился в аномальную жару 2010 года. Тогда заместитель мэра Петр Бирюков на совещании распорядился прекратить покос травы в городе до тех пор, пока температура воздуха не снизится до 22 градусов. «Косим траву и получаем желтые поляны, пусть сначала пройдет дождь, а температура понизится до 22-25 градусов», — отметил Бирюков. Найти такое правило в регламенте нам не удалось.
В ответе префектуры на вопросы Zelenograd.ru об уходе за газонами цитируется регламент покоса только на «газонах обыкновенных». Просто потому, что в паспортах благоустройства дворов именно так называются озелененные территории у жилых домов. «Газон обыкновенный», или стандартный, — это специально высаженная трава из одного-двух видов злаковых на определенной территории. Его надо стричь, поливать и удобрять. Между тем во множестве дворов растут естественным способом разные травы и цветы — колокольчики, васильки, ромашки и так далее. Всё это выкашивается, хотя в том же регламенте сказано: «Луговые высокотравные газоны, созданные на базе естественной травянистой растительности, следует выкашивать не чаще 1 раза в год и не более 30-50% его поверхности».
В прошлом году мэрия через свой портал спрашивала граждан, как часто надо косить траву во дворах. 68% пользователей из Зеленограда высказались за действующие правила.
А можно вообще не косить газоны у дома? Теоретически можно. Для этого надо провести общее собрание жильцов и большинством голосов высказаться против покоса. Протокол собрания и заявление об отказе от покоса газонов по такому-то адресу надо отнести в управляющую компанию.
Для нормального роста и состояния газонов надо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75%). Как часто поливать — определяется «по общему состоянию растений» (на глазок — высохшие или нет) и по степени сухости почвы. В засушливый период газоны на легких песчаных почвах надо поливать через каждые три дня (20-30 литров воды на квадратный метр), на глинистых — раз в 7-10 дней. На загазованных и запыленных улицах, бульварах и набережных с интенсивным движением транспорта и пешеходов надо применять дождевальные насадки с мелким распылителем — чтобы очистить и увлажнить воздух и сократить расход воды.
Поливают ли газоны во время засушливой погоды, неизвестно. В редакции Zelenograd.ru никто такого полива не видел. Если вы когда-нибудь видели полив газонов или знаете, как это происходит, напишите нам.
В регламенте департамента ЖКХ сказано, что срезанную траву коммунальщики обязаны убрать в течение трех суток после покоса. Однако на портале «Москва. Наш город» срок другой — срезанная трава с газонов должна быть убрана в течение двух суток после скашивания.
В любом случае скошенная трава зачастую лежит на газонах гораздо дольше, чем два-три дня.
На гневные письма и жалобы по поводу плохого состояния газонов префектура отвечает стереотипно — «строго указано на соблюдение», «дано указание провести инструктаж», «проведена разъяснительная беседа». Это значит, что жалоба спущена руководству конкретного «Жилищника», а оттуда — мастеру участка и дворнику. О штрафах не сообщается. По статье 4.17 КоАП Москвы, за нарушение правил содержания зеленых насаждений положен штраф: юридическому лицу — 350 тысяч рублей, должностному — 40-50 тысяч.
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