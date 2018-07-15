Косить или не косить траву у дома, точнее, как часто это делать? Москвичам предлагают установить в своих дворах индивидуальные правила покоса газонов для летнего сезона 2018 года.

Опрос «Твой газон — твои правила!» (новый сезон) проходит на портале «Активный гражданин». Он состоит из двух пунктов: «Как необходимо косить траву у вашего дома?» и «По какому адресу вы хотите сохранить/изменить подход к покосу травы?»

По действующим в столице правилам ухода за газонами обыкновенные газоны во дворах косят регулярно при высоте травы 10—15 сантиметров, срезать ее необходимо до 5—8 сантиметров, уточняется на портале. Каждый год эти правила вызывают дискуссии. С одной стороны, при регулярном покосе трава лучше растет, злаковые культуры не цветут и, соответственно, не вызывают аллергию, а осенью снижается риск возгорания сухой травы. И вообще — стриженые газоны выглядят опрятнее. С другой стороны, «обритая» почва выгорает и начинает пылить; из-за частых покосов «под корень» растения погибают, не успевая отцвести и дать семена. Последнее, в свою очередь, наносит вред насекомым и птицам, считают экологи. (На странице голосования размещены развернутые комментарии экспертов, представляющих обе позиции.)

Таким образом, при ответе на первый вопрос горожанам предстоит выбор из двух вариантов (не считая «Затрудняюсь ответить» и «Мой двор обслуживает частная управляющая компания»):

косить, как сейчас, в соответствии с действующими правилами (регулярно, как только трава станет выше 15 сантиметров, при кошении срезать ее до 5—8 см);

не косить траву в течение лета за исключением технологического кошения в начале и конце лета (в таких условиях трава во дворе может вырасти до высоты 40—70 см, ее будет труднее очищать от бытового мусора, также может появиться сорная растительность — крапива, колючки, лопухи).

После второго вопроса — «По какому адресу…» — есть примечание, что учитываются голоса только тех пользователей, у которых заполнены соответствующие поля в профиле, поэтому сначала следует проверить правильность их заполнения.

Итоги голосования подводят по каждому двору отдельно еженедельно. Стричь газон по правилам, отличающимся от регламента, будут лишь в том случае, если свое мнение по конкретному двору выскажут не менее 70 местных жителей и более 70% из них выберут вариант, альтернативный действующему. Мнения принимают в течение всего лета. В зависимости от соотношения голосов в пользу той или иной технологии может меняться и режим покоса в каждом конкретном дворе.

«Информация об изменении правил покоса газонов в конкретном дворе будет направляться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, управы районов и обслуживающие организации. Объявления о смене правил покоса также будут размещаться на информационных стендах домов», — обещают авторы опроса.

За полсезона голосования в этом году большинство зеленоградцев выбрали регулярную стрижку растительности у жилых домов в соотношении 67—69% против 22—23%. Остальные голоса распределяются между ответами «Затрудняюсь ответить» (около 7%) и «Мой двор обслуживает частная управляющая компания» (чуть более 2%).