Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Как зеленоградцы голосуют за покос дворовых газонов 15.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Косить или не косить траву у дома, точнее, как часто это делать? Москвичам предлагают установить в своих дворах индивидуальные правила покоса газонов для летнего сезона 2018 года.

Опрос «Твой газон — твои правила!» (новый сезон) проходит на портале «Активный гражданин». Он состоит из двух пунктов: «Как необходимо косить траву у вашего дома?» и «По какому адресу вы хотите сохранить/изменить подход к покосу травы?»

По действующим в столице правилам ухода за газонами обыкновенные газоны во дворах косят регулярно при высоте травы 10—15 сантиметров, срезать ее необходимо до 5—8 сантиметров, уточняется на портале. Каждый год эти правила вызывают дискуссии. С одной стороны, при регулярном покосе трава лучше растет, злаковые культуры не цветут и, соответственно, не вызывают аллергию, а осенью снижается риск возгорания сухой травы. И вообще — стриженые газоны выглядят опрятнее. С другой стороны, «обритая» почва выгорает и начинает пылить; из-за частых покосов «под корень» растения погибают, не успевая отцвести и дать семена. Последнее, в свою очередь, наносит вред насекомым и птицам, считают экологи. (На странице голосования размещены развернутые комментарии экспертов, представляющих обе позиции.)

Таким образом, при ответе на первый вопрос горожанам предстоит выбор из двух вариантов (не считая «Затрудняюсь ответить» и «Мой двор обслуживает частная управляющая компания»):

  • косить, как сейчас, в соответствии с действующими правилами (регулярно, как только трава станет выше 15 сантиметров, при кошении срезать ее до 5—8 см);
  • не косить траву в течение лета за исключением технологического кошения в начале и конце лета (в таких условиях трава во дворе может вырасти до высоты 40—70 см, ее будет труднее очищать от бытового мусора, также может появиться сорная растительность — крапива, колючки, лопухи).

После второго вопроса — «По какому адресу…» — есть примечание, что учитываются голоса только тех пользователей, у которых заполнены соответствующие поля в профиле, поэтому сначала следует проверить правильность их заполнения.

Итоги голосования подводят по каждому двору отдельно еженедельно. Стричь газон по правилам, отличающимся от регламента, будут лишь в том случае, если свое мнение по конкретному двору выскажут не менее 70 местных жителей и более 70% из них выберут вариант, альтернативный действующему. Мнения принимают в течение всего лета. В зависимости от соотношения голосов в пользу той или иной технологии может меняться и режим покоса в каждом конкретном дворе.

«Информация об изменении правил покоса газонов в конкретном дворе будет направляться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, управы районов и обслуживающие организации. Объявления о смене правил покоса также будут размещаться на информационных стендах домов», — обещают авторы опроса.

За полсезона голосования в этом году большинство зеленоградцев выбрали регулярную стрижку растительности у жилых домов в соотношении 67—69% против 22—23%. Остальные голоса распределяются между ответами «Затрудняюсь ответить» (около 7%) и «Мой двор обслуживает частная управляющая компания» (чуть более 2%).

 Реклама
МИЭТ предлагает оценить ваши шансы на поступление в университет Объявления
Новинка от «Додо» — пицца для настоящих футбольных болельщиков Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
«Положительные оценки просто так не ставлю» — математик и профессор МИЭТ Игорь Кожухов
Жительница Зеленограда почти сутки провела в открытом море на надувном матрасе. Её спасли!
Поворот с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею запретят с 16 июля
Реанимации всех московских больниц открыли для круглосуточно посещения пациентов родными
Водителям зеленоградских автобусов приказали включать кондиционеры
Запуск автобуса из Зеленограда в аэропорт Шереметьево откладывается
Пожилым пассажирам из Подмосковья вернут бесплатный проезд в московских автобусах
Каршеринг TimCar расширил зону парковки в Зеленограде
Работник железной дороги получил ножевые ранения на станции Крюково
Осы свили гнездо на остановке «Солнечная аллея» напротив МИЭТа
ФСБ приказала спилить деревья на Панфиловском проспекте. Для борьбы с терроризмом
Почему возле торгового центра в 4 микрорайоне так много алкашей?
«Всё сложно». Почему у зеленоградских лебедей до сих пор нет детей?
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама