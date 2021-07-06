На обращение «Зеленоград.ру» в префектуре ответили, что «Жилищник» выполнил работы по подготовке основания площадок, заменил бортовой камень (бордюры), отремонтировал дорожно-тропиночную сеть. Проблема с завершением возникла из-за увеличения сроков производства игровых комплексов. Как только эти «малые архитектурные формы» поступят, «будет произведен монтаж с укладкой финишного покрытия на двух детских и одной спортивной площадках». Сроки завершения работ на информационном стенде обещали откорректировать согласно новому графику, то есть вместо 1 июля будет указано 1 августа.

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