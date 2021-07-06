Ремонт спортивной и детских площадок у корпусов 107 (А, Б, В, Г) и 109 обещали закончить к 1 июля, но вместо них там сейчас голый щебень и песок. Читатель «Зеленоград.ру» Андрей прислал фотографии, как это выглядит. В префектуре говорят, что теперь работы должны закончить к 1 августа. Виноват поставщик, задерживающий оборудование.
Начался ремонт дворов ещё 15 апреля. По схеме благоустройства, размещённой на информационном щите, на одной площадке планируют уложить искусственную траву, на другой — резиновую плитку (мастерфайбр), должны привезти новый песок и отремонтировать асфальтобетонное покрытие дорожек.
На обращение «Зеленоград.ру» в префектуре ответили, что «Жилищник» выполнил работы по подготовке основания площадок, заменил бортовой камень (бордюры), отремонтировал дорожно-тропиночную сеть. Проблема с завершением возникла из-за увеличения сроков производства игровых комплексов. Как только эти «малые архитектурные формы» поступят, «будет произведен монтаж с укладкой финишного покрытия на двух детских и одной спортивной площадках». Сроки завершения работ на информационном стенде обещали откорректировать согласно новому графику, то есть вместо 1 июля будет указано 1 августа.
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