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Часть парковки в центре Крюковской площади без предупреждения перекрыли. Это только начало — здесь будут убирать парковочные места из-за строительства МЦД 30.06.2021 ZELENOGRAD.RU

В процессе реконструкции станции Крюково будут полностью менять схему движения транспорта на Крюковской площади. Из-за этого убирают парковочные места. Сейчас перекрыт кусок парковки в центре площади. Делают это без предупреждения, поэтому к «сюрпризам» надо быть готовым каждый день.

Пока можно парковаться под мостом (Крюковской эстакадой). Но в перспективе и эти места могут исчезнуть. «Там на период строительства [реконструкции станции в целом] будут автобусы отстаиваться. Схема вся будет меняться. Стоянки для частных машин там, пока стройка, не будет», пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре.

Что схема движения на Крюковской площади будет меняться для строительства МЦД, стало известно еще на этапе публикации проектного изображения станции Крюково после реконструкции. Однако конкретных сроков и внятных схем или этапов изменений — ни в период перестройки станции, ни после неё — на Крюковской площади никто не называл. Ранее было известно только о ликвидации двух парковок возле четвертой платформы и гаражей возле станции.

В скором времени должны закрыть подземные переходы под станцией — для их реконструкции и удлинения в сторону «старого» города. Это неизбежно приведет к изменениям движения машин и автобусов на Крюковской площади — будьте наготове. А переходить в новый город и на платформы придется по временному пешеходному мосту, который сейчас строят.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, станция крюково, мцд
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