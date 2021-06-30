В процессе реконструкции станции Крюково будут полностью менять схему движения транспорта на Крюковской площади. Из-за этого убирают парковочные места. Сейчас перекрыт кусок парковки в центре площади. Делают это без предупреждения, поэтому к «сюрпризам» надо быть готовым каждый день.

Пока можно парковаться под мостом (Крюковской эстакадой). Но в перспективе и эти места могут исчезнуть. «Там на период строительства [реконструкции станции в целом] будут автобусы отстаиваться. Схема вся будет меняться. Стоянки для частных машин там, пока стройка, не будет», пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре.