Гаражные боксы ГСК «Афганистан» расположены вдоль путей, напротив 14-го микрорайона. На них появились объявления о сносе для строительства ВСМ Москва — Петербург. Чтобы получить компенсацию, владельцам боксов надо принести в управу правоустанавливающие документы — крайний срок уже завтра. Остальных просят самих снести гараж «в кратчайшие сроки».
Объявление на гаражах опубликованы в инстаграм voditel_zelenograda. Здесь предлагают выкупить «пеналы» для собственного пользования с самовывозом или ненужные хранящиеся там машины в любом состоянии.
Ни префектура, ни управа района Крюково не опубликовали на своих сайтах уведомления о сносе этих гаражей. В бумажных объявлениях говорится, что документы на владение гаражом надо предоставить в управу (корпус 1444) не позднее 10 июня. Справки по телефонам: 8-499-729-91-71, 8-499-717-13-79.
Ранее под снос пошли гаражи на улице Панфилова и Железнодорожной улице, возле станции Малино, — из-за строительства МЦД-3. В ГСК «Монотекс» (у Малино) тогда сказали, что уведомление о сносе стало для них неожиданным.
В данном случае речь идет о высокоскоростной магистрали. Для её строительства проложат два дополнительных пути. Они проходят как раз по линии ГСК «Афганистан».
По проектным расчетам, в Зеленограде трасса ВСМ пройдет почти параллельно существующим путям Октябрьской железной дороги. Она не затронет территорию депо Крюково, других ГСК на Новокрюковской и улице Александровка, памятник на братской могиле у станции Крюково. Пока окончательный проект трассы ВСМ не утвержден.
Проектом предполагается остановка поездов ВСМ в Зеленограде. Этот проект решили увязать со строительством «диаметра» Зеленоград — Раменское. Сейчас реконструируют станцию Крюково. Остановку для скоростных поездов устроят со стороны Новокрюковской улицы напротив корпуса 1824. По текущему проекту, для прохода на станцию ВСМ построят надземные переходы и с Крюковской, и с Привокзальной площадей (в старом и новом городе). Однако проект может меняться, сообщил «Зеленоград.ру» источник в РЖД, а представленное ранее изображение — всего лишь предпроектная картинка, рендер.