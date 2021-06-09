Объявление на гаражах опубликованы в инстаграм voditel_zelenograda. Здесь предлагают выкупить «пеналы» для собственного пользования с самовывозом или ненужные хранящиеся там машины в любом состоянии.

Ни префектура, ни управа района Крюково не опубликовали на своих сайтах уведомления о сносе этих гаражей. В бумажных объявлениях говорится, что документы на владение гаражом надо предоставить в управу (корпус 1444) не позднее 10 июня. Справки по телефонам: 8-499-729-91-71, 8-499-717-13-79.

Ранее под снос пошли гаражи на улице Панфилова и Железнодорожной улице, возле станции Малино, — из-за строительства МЦД-3. В ГСК «Монотекс» (у Малино) тогда сказали, что уведомление о сносе стало для них неожиданным.

В данном случае речь идет о высокоскоростной магистрали. Для её строительства проложат два дополнительных пути. Они проходят как раз по линии ГСК «Афганистан».