Крайнюю со стороны старого города платформу начали готовить к сносу. Платформа огорожена лентами, но пока на неё можно зайти. Только незачем — поезда туда не прибывают. Рабочие предупреждают об этом пассажиров.
Забор возле закрытой 4-й платформы на прошлой неделе тщательно покрасили, сообщили «Зеленоград.ру» очевидцы. Он пока на месте, но его неизбежно демонтируют — на этом месте будет новый путь и новая платформа.
С 4-й платформы (из Москвы) начинается снос и строительство новых платформ на станции Крюково. Вскоре планируют закрыть на реконструкцию оба подземных перехода под станцией — широкий транзитный полностью, а узкий будет открыт для входа и выхода пассажиров с платформ только со стороны Привокзальной площади. Переходить из старого города в новый и выходить на платформы в это время можно будет только по временному надземному переходу — его сейчас строят. Всё это делают для запуска МЦД-3.