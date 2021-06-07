С 4-й платформы (из Москвы) начинается снос и строительство новых платформ на станции Крюково. Вскоре планируют закрыть на реконструкцию оба подземных перехода под станцией — широкий транзитный полностью, а узкий будет открыт для входа и выхода пассажиров с платформ только со стороны Привокзальной площади. Переходить из старого города в новый и выходить на платформы в это время можно будет только по временному надземному переходу — его сейчас строят. Всё это делают для запуска МЦД-3.