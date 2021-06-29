Зеленоградская спортсменка Галина Орловская завоевала золото на Всероссийских соревнованиях по стрельбе. Она подполковник и многократный чемпион мира 29.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Спортсменка из Зеленограда Галина Орловская завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по стрельбе. Победу ей принесли 60 выстрелов на дистанции 50 метров, за стрельбу из пневматического пятизарядного пистолета на дистанции 10 метров ей вручили серебряную медаль.

Галина Орловская — заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по пулевой стрельбе, многократный призер Кубка России и Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе.

Спортсменка рассказала «Зеленоград.ру», что занимается стрельбой с 17 лет. Она сразу же заняла второе место на Первых всесоюзных юношеских играх. А в 1991 году стала чемпионкой СССР в личном зачете в стрельбе из пневматического пистолета.

В прошлом Галина Орловская — подполковник. Она призвалась в вооруженные силы в 2008 году и занималась, в основном, армейскими видами стрельбы. Выступала на чемпионатах мира среди военнослужащих, она многократный Чемпион мира по стрельбе среди военнослужащих и победитель Всемирных военных игр 2007 года.

«В гражданском спорте в команде я трижды была Чемпионкой мира, пять раз — Чемпионкой Европы. Лично выиграла этап Кубка Мира», — добавила Орловская.

Она также работает тренером в зеленоградском спортивном тире Центрального спортивного автомотоклуба ДОСААФ России. Спортсменка рассказала, что ее воспитанники уже стали призерами Первенства России, один из них — кандидат в мастера спорта, еще около десяти человек — перворазрядники. «В Зеленограде много талантливых детей», — отметила она. Совсем недавно ее воспитанница Мария Яровая заняла 3 место из 65 участниц со всей России на самых крупных детских Всероссийских соревнованиях «Юный стрелок России».

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Метки:
спорт, стрельба, люди
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