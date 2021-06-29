Галина Орловская — заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по пулевой стрельбе, многократный призер Кубка России и Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе.

Спортсменка рассказала «Зеленоград.ру», что занимается стрельбой с 17 лет. Она сразу же заняла второе место на Первых всесоюзных юношеских играх. А в 1991 году стала чемпионкой СССР в личном зачете в стрельбе из пневматического пистолета.

В прошлом Галина Орловская — подполковник. Она призвалась в вооруженные силы в 2008 году и занималась, в основном, армейскими видами стрельбы. Выступала на чемпионатах мира среди военнослужащих, она многократный Чемпион мира по стрельбе среди военнослужащих и победитель Всемирных военных игр 2007 года.

«В гражданском спорте в команде я трижды была Чемпионкой мира, пять раз — Чемпионкой Европы. Лично выиграла этап Кубка Мира», — добавила Орловская.