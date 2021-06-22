В июне в Крыму прошел чемпионат России по акватлону. Зеленоградские спортсмены вернулись оттуда с тремя медалями на четверых и первым командным местом.

С Чемпионата России 18-летняя Анастасия Захарова привезла второе место, 17-летний Иван Пожидаев — третье, 47-летняя Лидия Пивоварова — пятое. Как команда они заняли первое место на этих соревнованиях.