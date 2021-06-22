Зеленоградские спортсмены заняли первое место на чемпионате России по акватлону — борьбе под водой 22.06.2021 ZELENOGRAD.RU

В июне в Крыму прошел чемпионат России по акватлону. Зеленоградские спортсмены вернулись оттуда с тремя медалями на четверых и первым командным местом.

С Чемпионата России 18-летняя Анастасия Захарова привезла второе место, 17-летний Иван Пожидаев — третье, 47-летняя Лидия Пивоварова — пятое. Как команда они заняли первое место на этих соревнованиях.

Акватлон — противоборство под водой. Это противостояние двух спортсменов, которые задерживают дыхание, ныряют под воду и пытаются снять ленту, повязанную на голеностопе противника. Победил тот, кто сделал это первым и вынырнул с лентой из-под воды.

Команда выступала под руководством президента федерации подводного спорта в Зеленограде, мастера спорта Надежды Сергеевой. В настоящее время они выступают за сборную команду республики Крым.

Зеленоградские спортсмены также показали себя на других соревнованиях в этом году: первенстве России по подводному спорту и всероссийским соревнованиям по подводному спорту «Кубок Победы-2021». На первых наша команда заняла третье место, на «Кубке Победы-2021» — второе. Анастасия Захарова с этих соревнований привезла медали со первым местом, Иван Пожидаев — с третьим местом. Также на первенстве России второе место заняла 14-летняя Татьяна Тихомирова из Зеленограда, а 15-летняя Диана Полякова — третье.

Надежда Сергеева рассказала «Зеленоград.ру», что ведет секцию по акватлону в нашем городе с 2012 года. Она занимается в том числе с детьми. Уточнить информацию о занятиях акватлоном можно у нее по телефону 8-903-759-99-62.

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Метки:
спорт, люди
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