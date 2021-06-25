Пляжного вора ищет полиция по заявлению 33-летней местной жительницы. Её мобильный телефон пропал в субботу, когда она отдыхала на городском пруду. Предположительно, его украли с шезлонга.

Хотя в полиции такие пропажи описывают как «утеря по собственной невнимательности», возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Сумму ущерба оценивают в 20 тысяч рублей.

Несмотря на ковидные ограничения и то, что в связи с этим официально купальный сезон до сих пор не открывали, на пляжах «аншлаг». Активизируются и воры, пользуясь той самой невнимательностью отдыхающих. Риск лишиться имущества особенно высок, если человек приходит на пляж в одиночку и некому присмотреть за его вещами, пока он отойдёт искупаться.

По поводу шезлонгов тоже непонятная ситуация. По идее, их не должны были расставлять. В начале месяца их видели сваленными в кучу у женского туалета, но в свободном доступе — бери не хочу.