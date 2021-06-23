Жертвой неизвестного вора стал 24-летний молодой человек, живущий и работающий в Зеленограде. В ночь на вторник, 22 июня, он уснул на лавочке в 8-м микрорайоне, а когда проснулся — обнаружил, что у него исчез мобильник вместе с десятью тысячами рублей, которые находились в чехле телефона.
Следом с его банковской карточки, привязанной к мобильному приложению, списали 1200 рублей. Общая сумма ущерба (включая стоимость телефона с учётом амортизации) составила, по заявлению потерпевшего в полицию, 31700 рублей, сообщили «Зеленоград.ру» в УВД. Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Фильм «Сердце и как им пользоваться» идет в кинотеатрах. Над ним работал зеленоградец Георгий Рюмин. Мы с ним поговорили Истории
«Безобразную» плитку возле городского пруда заменят на асфальт. До этого выбоины замазали цементом — они стали похожи на коровьи лепешки Новости
Ребенок сломал руку на детской площадке у городского пруда. Претензии предъявляют «Жилищнику» Новости
Как поликлиники справляются с наплывом желающих вакцинироваться. Их стало больше в несколько раз Истории
В кафе и рестораны со следующей недели будут пускать только привитых, недавно переболевших или со свежим ПЦР-тестом. Они смогут находиться внутри без масок и перчаток Новости
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Лестницу от «Флейты» к Савелкинскому проезду восстанавливать не будут. Из-за этого некоторым людям приходится пользоваться надземным переходом Новости
Новый вход на станцию метро «Комсомольская» у Ленинградского вокзала откроют только в конце года Новости
Началась приемная кампания в вузы — в 2021 году новые правила. Шансы поступить на бюджет в МИЭТ выросли Партнерский материал
Псковский депутат Лев Шлосберг из партии «Яблоко» может претендовать на место в Госдуме от нашего округа. Кто он такой? Новости
Отключение электричества на станции Крюково объяснили аварией. Генератор подключали шесть часов. Пассажиры не жаловались Новости
Активисты утверждают, что мусорный комплекс рядом с Поварово строят на истоке реки. Приглашенные застройщиком гидрогеологи не смогли подтвердить это Истории
Могут ли меня уволить, если я не сделаю прививку от ковида? А работодатель должен следить за этим? Истории
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Как провести каникулы познавательно, весело и безопасно. Три зеленоградских детских клуба работают летом — интересные программы для детей всех возрастов Партнерский материал