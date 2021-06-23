Жертвой неизвестного вора стал 24-летний молодой человек, живущий и работающий в Зеленограде. В ночь на вторник, 22 июня, он уснул на лавочке в 8-м микрорайоне, а когда проснулся — обнаружил, что у него исчез мобильник вместе с десятью тысячами рублей, которые находились в чехле телефона.

Следом с его банковской карточки, привязанной к мобильному приложению, списали 1200 рублей. Общая сумма ущерба (включая стоимость телефона с учётом амортизации) составила, по заявлению потерпевшего в полицию, 31700 рублей, сообщили «Зеленоград.ру» в УВД. Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).