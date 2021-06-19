Многие наверняка отправятся на городские пляжи для купания, хотя официально купальный сезон в этом году ещё не открывали. Он традиционно стартует 1 июня после соответствующего распоряжения мэра, которое пока не поступало, сообщили в департаменте гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на то что официально купальный сезон власти не открывали, все эти зоны отдыха будут инспектировать мотобатальон, спасатели и специальные патрули, понимая, что вряд ли горожане откажутся от пляжного отдыха. Формально зеленоградские пляжи готовы: водолазы почистили водоёмы от мусора, Роспотребнадзор проверил воду и песок на соответствие санитарным нормам — все три зоны отдыха с купанием признали пригодными: на городском пруду, Чёрном озере и Школьном. Правда, лежаков на пляжах нет.