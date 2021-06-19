Дневную жару от 30 градусов прогнозируют синоптики с воскресенья, 20 июня, на всю следующую неделю. И это при штиле или скорости ветра меньше метра в секунду. Будет в основном облачно с прояснениями, но влажность относительно невысокая.
Многие наверняка отправятся на городские пляжи для купания, хотя официально купальный сезон в этом году ещё не открывали. Он традиционно стартует 1 июня после соответствующего распоряжения мэра, которое пока не поступало, сообщили в департаменте гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Несмотря на то что официально купальный сезон власти не открывали, все эти зоны отдыха будут инспектировать мотобатальон, спасатели и специальные патрули, понимая, что вряд ли горожане откажутся от пляжного отдыха. Формально зеленоградские пляжи готовы: водолазы почистили водоёмы от мусора, Роспотребнадзор проверил воду и песок на соответствие санитарным нормам — все три зоны отдыха с купанием признали пригодными: на городском пруду, Чёрном озере и Школьном. Правда, лежаков на пляжах нет.
Также были подготовлены зоны отдыха у водоёмов, где купаться запрещено:
- у Быкова болота в 1-м микрорайоне
- у пруда МЖК (на ручье Ржавка)
- у декоративного пруда в 15-м микрорайоне
- у Дунькиного пруда в 12-м микрорайоне
- зона отдыха «Зеленый бор» в 23-м микрорайоне.