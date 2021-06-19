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Тридцатиградусную жару обещают всю следующую неделю. Городские пляжи открыты, хотя формально купальный сезон не начался 19.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Дневную жару от 30 градусов прогнозируют синоптики с воскресенья, 20 июня, на всю следующую неделю. И это при штиле или скорости ветра меньше метра в секунду. Будет в основном облачно с прояснениями, но влажность относительно невысокая.

Многие наверняка отправятся на городские пляжи для купания, хотя официально купальный сезон в этом году ещё не открывали. Он традиционно стартует 1 июня после соответствующего распоряжения мэра, которое пока не поступало, сообщили в департаменте гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Несмотря на то что официально купальный сезон власти не открывали, все эти зоны отдыха будут инспектировать мотобатальон, спасатели и специальные патрули, понимая, что вряд ли горожане откажутся от пляжного отдыха. Формально зеленоградские пляжи готовы: водолазы почистили водоёмы от мусора, Роспотребнадзор проверил воду и песок на соответствие санитарным нормам — все три зоны отдыха с купанием признали пригодными: на городском пруду, Чёрном озере и Школьном. Правда, лежаков на пляжах нет.

Также были подготовлены зоны отдыха у водоёмов, где купаться запрещено:

  • у Быкова болота в 1-м микрорайоне
  • у пруда МЖК (на ручье Ржавка)
  • у декоративного пруда в 15-м микрорайоне
  • у Дунькиного пруда в 12-м микрорайоне
  • зона отдыха «Зеленый бор» в 23-м микрорайоне.

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Метки:
погода, жара
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Обсуждение
A T
1 час назад
Нужно ехать куда-то на открытой воде плавать. На Школьном люди давно купаются, уже утром кто-то есть, а по вечерам полно шашлычников. Всё рядом, но мы там давно не отдыхаем.
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