Трое отдыхающих на городском пляже обратились в полицию из-за кражи их кроссовок и рюкзаков с вещами и документами. Всего они лишились имущества на 10 тысяч рублей.

Злоумышленников задержали в 3-м микрорайоне: ими оказались 45-летний приезжий мужчина, а также двое 40-летних местных жителей. Они не только похитили вещи, но и воспользовались банковской картой одной из пострадавших, расплатившись ей в магазине на 1200 рублей.

Зеленоградская полиция возбудила уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Купальный сезон в Москве официально не открыт, когда это случится, неизвестно: из-за эпидемии разрешение не выдают. В Подмосковье пляжи открылись с 1 июля. Запрет на купание в Зеленограде не соблюдают, поэтому на всех оборудованных водоемах дежурят спасатели.