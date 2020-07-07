1
На городском пляже у трех человек украли вещи и документы 07.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Трое отдыхающих на городском пляже обратились в полицию из-за кражи их кроссовок и рюкзаков с вещами и документами. Всего они лишились имущества на 10 тысяч рублей.

Злоумышленников задержали в 3-м микрорайоне: ими оказались 45-летний приезжий мужчина, а также двое 40-летних местных жителей. Они не только похитили вещи, но и воспользовались банковской картой одной из пострадавших, расплатившись ей в магазине на 1200 рублей.

Зеленоградская полиция возбудила уголовные дела по статьям 158 УК РФ «Кража» и 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Купальный сезон в Москве официально не открыт, когда это случится, неизвестно: из-за эпидемии разрешение не выдают. В Подмосковье пляжи открылись с 1 июля. Запрет на купание в Зеленограде не соблюдают, поэтому на всех оборудованных водоемах дежурят спасатели.

Читайте также
Рыба в Школьном озере погибла не из-за качества воды. Но причина мора не называется
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Вы оставляете без присмотра свои вещи на пляже?
Да
Нет
Не посещаю пляжи
Проголосовали 66 человек
Метки:
кража, карантин, пляж
Реклама
Реклама
Обсуждение
Dr. Katz
Вчера, 11:01
Отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении (!!!).
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Поваленные деревья и помятые машины по всему городу: последствия грозы 7 июля Истории
На стадионе «Ангстрем» с 23 июля разрешили проводить футбольные матчи Новости
На перекрестках со светофорами уберут желтые полосы на «зебрах» Новости
«Ашан» дает скидки во всех магазинах сети: семь процентов для пенсионеров, многодетных, инвалидов и малоимущих Новости
Избитый в 5 микрорайоне таксист скончался в больнице Новости
Парковку на въезде в 6-й микрорайон решили запретить Новости
Возле отделов и зданий полиции решили запретить парковку Новости
Два зеленоградских фитнес-клуба не открылись после карантина Новости
На городском пляже у трех человек украли вещи и документы Новости
«Совет отцов» Зеленограда проверили опасные места в 17-м микрорайоне: стройка школы, торчащая арматура и открытые люки Новости
Аварию на дамбе городского пруда частично устранили Новости
В лесу Зеленограда нашли тело мужчины в крови Новости
Определены самые опасные места на зеленоградских дорогах. Что собираются делать для большей безопасности Новости
Возобновляется после карантина капитальный ремонт жилых домов. Часть работ перенесли на следующий год Новости
«Леруа Мерлен» эвакуировали из-за оставленной сумки Новости
Проект реконструкции торгового центра в 1 микрорайоне заморожен Новости
Почтовые отделения перешли на семидневный режим работы Новости
Сеть эко-бутиков ремесленных продуктов «Афанасий» — что внутри? Партнерский материал
На платной трассе М-11 увеличат скоростной лимит до 150 км/ч Новости
Лабораторно-промышленные корпуса на площадке «Алабушево» ОЭЗ начинают сдавать в аренду. Кого ждут в арендаторы и на каких условиях Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру