В Школьном озере запретили купаться из-за мёртвой рыбы
Роспотребнадзор закончил проверку проб воды из Школьного озера, где погибло много рыбы. Оказалось, что качество воды отвечает требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Однако причину мора рыбы в ведомстве не назвали — только снова посоветовали не купаться до официального старта сезона.
Читатели «Зеленоград.ру» обнаружили мёртвую рыбу вдоль берега Школьного озера со стороны пляжа и спортплощадок 26 июня. Перед этим местные жители заметили, что из трубы в озеро сливается вода с запахом хлорки. 27 июня МЧС и Роспотребнадзор вывесили на пляже черный шар и объявления о запрете плавания.
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