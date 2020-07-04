Рыба в Школьном озере погибла не из-за качества воды. Но причина мора не называется 04.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Роспотребнадзор закончил проверку проб воды из Школьного озера, где погибло много рыбы. Оказалось, что качество воды отвечает требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Однако причину мора рыбы в ведомстве не назвали — только снова посоветовали не купаться до официального старта сезона.

Читатели «Зеленоград.ру» обнаружили мёртвую рыбу вдоль берега Школьного озера со стороны пляжа и спортплощадок 26 июня. Перед этим местные жители заметили, что из трубы в озеро сливается вода с запахом хлорки. 27 июня МЧС и Роспотребнадзор вывесили на пляже черный шар и объявления о запрете плавания.

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Метки:
экология, школьное озеро, роспотребнадзор
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