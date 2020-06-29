В Школьном озере запретили купаться из-за мёртвой рыбы 29.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Из-за аномальной гибели рыбы в Школьном озере МЧС и Роспотребнадзор просят не купаться в водоеме, пока не станет понятна причина случившегося. На пляже вывесили черный шар и объявления о запрете плавания. Также спасатели предупреждают горожан об опасности через громкоговорители.

Пробы воды в озере взяли 27 июня, на санитарно-химические и микробиологические показатели их будут проверять в «Центре гигиены и эпидемиологии» Москвы.

За несколько дней до этого Роспотребнадзор сообщал, что проверил воду и пляжи Зеленограда, все они оказались безопасными. После сообщения о море рыбы в ведомстве уточнили, что те пробы брали 22 июня и тогда качество воды отвечало всем требованиям.

Читатели «Зеленоград.ру» обнаружили мёртвую рыбу вдоль берега Школьного озера со стороны пляжа и спортплощадок 26 июня. Перед этим местные жители заметили, что из трубы в озеро сливается вода с запахом хлорки.

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Метки:
экология, школьное озеро, роспотребнадзор
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