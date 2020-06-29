Из-за аномальной гибели рыбы в Школьном озере МЧС и Роспотребнадзор просят не купаться в водоеме, пока не станет понятна причина случившегося. На пляже вывесили черный шар и объявления о запрете плавания. Также спасатели предупреждают горожан об опасности через громкоговорители.

Пробы воды в озере взяли 27 июня, на санитарно-химические и микробиологические показатели их будут проверять в «Центре гигиены и эпидемиологии» Москвы.