Из-за аномальной гибели рыбы в Школьном озере МЧС и Роспотребнадзор просят не купаться в водоеме, пока не станет понятна причина случившегося. На пляже вывесили черный шар и объявления о запрете плавания. Также спасатели предупреждают горожан об опасности через громкоговорители.
Пробы воды в озере взяли 27 июня, на санитарно-химические и микробиологические показатели их будут проверять в «Центре гигиены и эпидемиологии» Москвы.
За несколько дней до этого Роспотребнадзор сообщал, что проверил воду и пляжи Зеленограда, все они оказались безопасными. После сообщения о море рыбы в ведомстве уточнили, что те пробы брали 22 июня и тогда качество воды отвечало всем требованиям.
Читатели «Зеленоград.ру» обнаружили мёртвую рыбу вдоль берега Школьного озера со стороны пляжа и спортплощадок 26 июня. Перед этим местные жители заметили, что из трубы в озеро сливается вода с запахом хлорки.