Вода и песок на пляжах Зеленограда оказались в норме, но купаться всё равно нельзя 27.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Роспотребнадзор проверил пляжи и водоемы в Зеленограде. Вода в озере Школьное, Черном и в Большом городском пруду отвечает санитарным нормам и не содержат коронавирусной инфекции.

Песок на всех пляжах также соответствует нормативам. При этом ни одна из зон отдыха все еще не принята в эксплуатацию. Ведомство проверяло пляжи и воду до официального разрешения купаться, так как этот запрет никто не соблюдает, люди все равно отдыхают у воды. Также у водоемов ежедневно дежурят спасатели. В Подмосковье пляжи откроют с 1 июля, когда это случится в Москве, неизвестно.

Правда, до официального старта купального сезона Роспотребнадзор не будет проверять воду еженедельно, как это делалось всегда. При этом на днях вдоль берега Школьного озера со стороны пляжа и спортплощадок обнаружилась мертвая рыба. Разбираться с этим будет местная ветеринарная лаборатория.

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