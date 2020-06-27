Мёртвая рыба плавает вдоль берега Школьного озера со стороны пляжа и спортплощадок. Её обнаружили читатели «Зеленоград.ру» во время прогулки в пятницу, 26 июня. Выясняем, что произошло.

Часть рыбьих трупов кто-то собрал в чёрный мешок и сложил на берегу. Известно, что балансодержатель водоёма «Мосводосток» совместно с ветеринарным врачом зеленоградской станции по борьбе с болезнями животных «Мосветобъединения» обследовали Школьное озеро, взяли пробы воды и отправили трупы рыб в местную ветеринарную лабораторию.



Накануне местные жители заметили, что из трубы в Школьное озеро сливается вода с хлорным запахом, как в бассейне, сообщила читатель «Зеленоград.ру» Анастасия Матешева. Другие очевидцы, выходившие погулять или на пробежку в пять утра, видели много погибшей рыбы. Кто-то её выгреб из водоёма — днём в озере плавало уже совсем немного мёртвой рыбы, но тельца продолжали всплывать, рассказывает Анастасия.