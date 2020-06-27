В Школьном озере массово гибнет рыба. Причину установят в лаборатории 27.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Мёртвая рыба плавает вдоль берега Школьного озера со стороны пляжа и спортплощадок. Её обнаружили читатели «Зеленоград.ру» во время прогулки в пятницу, 26 июня. Выясняем, что произошло.

Часть рыбьих трупов кто-то собрал в чёрный мешок и сложил на берегу. Известно, что балансодержатель водоёма «Мосводосток» совместно с ветеринарным врачом зеленоградской станции по борьбе с болезнями животных «Мосветобъединения» обследовали Школьное озеро, взяли пробы воды и отправили трупы рыб в местную ветеринарную лабораторию.

Накануне местные жители заметили, что из трубы в Школьное озеро сливается вода с хлорным запахом, как в бассейне, сообщила читатель «Зеленоград.ру» Анастасия Матешева. Другие очевидцы, выходившие погулять или на пробежку в пять утра, видели много погибшей рыбы. Кто-то её выгреб из водоёма — днём в озере плавало уже совсем немного мёртвой рыбы, но тельца продолжали всплывать, рассказывает Анастасия.

«Зеленоград.ру» отправит запрос о результатах исследования, которое должно установить причины массового мора рыбы в водоёме.

Пока они неизвестны, лучше воздержаться от рыбалки и купания на Школьном озере, тем более официально купальный сезон ещё не открыт.

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В апреле прошлого года жители 10-го микрорайона жаловались на массовую гибель уток на Школьном озере, но тогда при обследовании водоёма и береговой зоны специалисты «Мосводостока» и ветстанции ничего не обнаружили.

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Метки:
экология, происшествия, школьное озеро
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