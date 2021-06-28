О проекте «Эко-Z»

Осенью 2020 года волонтеры открыли пункт сбора вторсырья во 2-м Западном проезде. Здесь принимают в том числе мусор, который нельзя выкидывать в синий бак во дворе: бумагу, пластик, металл, упаковки с маркировкой Tetra Pak от молока, соков и других напитков, а также кофейные капсулы Nespresso.

Металл и макулатура передаются в кооператив «Бережливость», фломастеры, ручки, зубные щетки, CD-диски, пластиковые карточки и трубочки — в экоцентры Москвы «Сборка» или «Собиратор». Остальное собранное вторсырье вывозит московская компания «Сфера Экологии» для отправки на переработку.

«Пункт приема создан как дополнительный инструмент, чтобы поддержать желание жителей разбираться в типах вторсырья и сдавать его. Это синергия и дополнение существующей программы внедрения раздельного сбора отходов», — так открытие пункта приема комментировала руководитель проекта «Эко-Z» Конкордия Дружинина.