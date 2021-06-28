Сбор средств для открытия полноценного пункта приема вторсырья запустили волонтеры к конце прошлого года. В июне сбор закрыли: вместо запланированных трехсот тысяч рублей им удалось получить на развитие проекта только сто. Рассказываем, как сейчас развивается пункт приема, какие новые фракции можно сдать, и спрашиваем у читателей, нужно ли в городе экотакси.
Осенью 2020 года волонтеры открыли пункт сбора вторсырья во 2-м Западном проезде. Здесь принимают в том числе мусор, который нельзя выкидывать в синий бак во дворе: бумагу, пластик, металл, упаковки с маркировкой Tetra Pak от молока, соков и других напитков, а также кофейные капсулы Nespresso.
Металл и макулатура передаются в кооператив «Бережливость», фломастеры, ручки, зубные щетки, CD-диски, пластиковые карточки и трубочки — в экоцентры Москвы «Сборка» или «Собиратор». Остальное собранное вторсырье вывозит московская компания «Сфера Экологии» для отправки на переработку.
«Пункт приема создан как дополнительный инструмент, чтобы поддержать желание жителей разбираться в типах вторсырья и сдавать его. Это синергия и дополнение существующей программы внедрения раздельного сбора отходов», — так открытие пункта приема комментировала руководитель проекта «Эко-Z» Конкордия Дружинина.
В конце прошлого года участники «Эко-Z» запустили сбор средств на краудфандинговой платформе «Планета.ру»: они планировали собрать 295 тысяч рублей, чтобы обеспечить себе на полгода-год возможность арендовать гараж для приема вторсырья и машины для отправки мусора на переработку.
В июне сбор закрыли, собрав формально 52 тысячи рублей. На самом деле получилось больше. «Благодаря странице на „Планете“ наш проект заметили в МТС. Компания выделила еще 50 тысяч рублей, чтобы закупить 50 мешков биг-бегов [мягкие контейнеры] и 500 строительных мешков, также нам закупили материалы (фанера, доски, стеллаж, шурупы, уголки, щеколды) — из них плотник бесплатно сделал нам ящики для фракций», — рассказала Конкордия Дружинина «Зеленоград.ру».
Собранных средств хватит примерно на четыре месяца, по ее оценке. Потом возможен другой вариант финансирования: переход к системе пожертвований (донатов) от заинтересованных в этом проекте жителей города.
«Эко-Z» также планировали открыть в нашем городе экоцентр. В нем проводились бы экопросветительские мероприятия и консультации, лекции и курсы о раздельном сборе вторичного сырья, мастер-классы для детей. Планировалось запустить интерактивный лекторий и светлый и просторный пункт приема вторсырья.
Волонтеры просили у властей помощи с поиском помещения, где они могли бы разместить экоцентр на условиях безвозмездной аренды. Здание, которое они для себя приметили, оказалось занято, сообщили им в департаменте имущества. В дальнейшем они подадут заявление в ведомство повторно, попросив предоставить полный список доступных для НКО помещений.
Недавно в гараже «Эко-Z» начали принимать и так называемые «запрещенные» фракции. Это такое вторсырье, которое не забирает «Сфера Экологии», и которую волонтерам приходится вывозить своими силами. Это, например, небутылочный Pet/1, фольгированная пленка, PP/5 мягкая упаковка (пакеты из-под круп в том числе), PS/6 твердый пластик и редкие фракции. Стоимость каждого вывоза таких фракций — шесть тысяч рублей. Деньги на первый вывоз собрали пожертвованиями.
«„Запрещенки“ приносят примерно столько же, сколько обычных отходов. Первый раз, чтобы отправить эти фракции на переработку, мы собирали донаты. Сейчас мы размышляем, как действовать дальше: копить эти фракции и отправлять на переработку раз в три месяца, собирая именно под это донаты, или у нас получится в целом развить систему донатов», — объяснила Конкордия Дружинина.
В дальнейшем волонтеры планируют развивать экотакси в качестве услуги для физлиц. Сейчас прием вторсырья в гаражном кооперативе ведется раз в неделю. Это не всем удобно, и бесконтактный вывоз разделенных отходов по заявке прямо из квартиры мог бы решить эту проблему.
Если вам интересна эта идея, вы можете заполнить форму. Ваши ответы помогут волонтерам назначить стоимость вызова экотакси, определить график его работы и периодичность вывоза фракций.