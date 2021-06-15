«Мегабак» — это пункты бесплатного приема крупногабаритных, сухих бытовых и опасных отходов. На днях такой пункт заработал в Солнечногорске на пересечении улиц Школьной и Октябрьской в районе ЦМИС (на карте). Из Зеленограда сюда можно доехать по Лениградскому или Пятницкому шоссе за 40-50 минут (если не будет пробок).

Пункт работает с 9 до 18 часов каждый день. Площадка защищена от вандалов и загрязнений, а также оборудована камерами видеонаблюдения, сообщили в администрации округа. Отходы принимают по 12 фракциям: