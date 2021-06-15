«Мегабак» — это пункты бесплатного приема крупногабаритных, сухих бытовых и опасных отходов. На днях такой пункт заработал в Солнечногорске на пересечении улиц Школьной и Октябрьской в районе ЦМИС (на карте). Из Зеленограда сюда можно доехать по Лениградскому или Пятницкому шоссе за 40-50 минут (если не будет пробок).
Пункт работает с 9 до 18 часов каждый день. Площадка защищена от вандалов и загрязнений, а также оборудована камерами видеонаблюдения, сообщили в администрации округа. Отходы принимают по 12 фракциям:
- бумага
- картон
- пластик
- пленка
- стекло
- алюминий
- батарейки и лампы
- мебель и спил деревьев
- бытовая техника
- одежда
Все это отправится на вторичную переработку. Забирать отходы будут перерабатывающие предприятия по мере заполнения баков, крупногабаритный мусор и спил — региональный оператор. Заявки на отправку отходов будет передавать дежурящий на площадке диспетчер.
В дальнейшем местная администрация планирует расширить проект «Мегабак» и создать платный прием, чтобы жители получали деньги за сдачу отходов.
В Зеленограде прием разделенных отходов организован в гаражном кооперативе на 2-м Западном проезде. Здесь участники экологического проекта «Эко-Z» принимают бумагу, пластик, металл, стекло, упаковки с маркировкой Tetra Pak от молока, соков и других напитков, а также кофейные капсулы Nespresso. Подробнее о требованиях к принимаемым отходах можно прочитать здесь. Этот пункт работает только по воскресеньям.
Бытовую технику в нашем городе обычно можно сдать всего два раза в год в ходе акций «Электросбор».