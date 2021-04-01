Что можно сдать

На акции принимают вышедшую из строя электротехнику: все, что что втыкается в розетку или работает от батареек, в том числе провода. Например, торшер, принтер, клавиатура, наушники, фен.

Не принимается всё, что вставляется в технику: например: картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты.

На площадке у Озеропарка также можно будет сдать вторсырье: