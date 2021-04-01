Акция «Электровесна-2021» в Зеленограде пройдет 16 и 17 апреля: технику можно приносить в ТЦ «Леруа Мерлен» и на территорию Озеропарка возле Школьного озера. Во второй точке также можно сдать вторсырье: макулатуру, крышечки, кофейные стаканчики.
«Электровесна-2021» — всероссийская акция экологической организации «Собиратор» и движения «РазДельный сбор», сообщили в экоцентре Эко-Z. Этой весной точки сбора расположатся здесь:
- 16-17 апреля — ТЦ «Леруа Мерлен» с 8 до 15 часов.
- 17 апреля — открытая площадка Озеропарка (возле Школьного озера ) у корпуса 1002 с 12 до 16 часов.
Уточнить информацию можно у координаторов акции: 8-916-974-48-64 (Елена), 8-906-731-20-54 (Ирина).
Осенью 2019 года из Зеленограда было отправлено на переработку более 2 тонн электротехники. Примерно столько же — за время акций в 2020 году. Эти вещи отправятся на переработку в «Национальную экологическую компанию» (НЭК) в Ярославль. Переработчики разбирают отслужившую технику на составляющие: пластиковые корпуса, детали, платы, провода. Они обретают вторую жизнь, а опасные компоненты (электронно-лучевые трубки и элементы питания) обезвреживаются в специальных условиях.
На акции принимают вышедшую из строя электротехнику: все, что что втыкается в розетку или работает от батареек, в том числе провода. Например, торшер, принтер, клавиатура, наушники, фен.
Не принимается всё, что вставляется в технику: например: картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты.
На площадке у Озеропарка также можно будет сдать вторсырье:
- Макулатуру;
- Добрые крышечки;
- ПЭТ-бутылки прозрачного, прозрачно-зелёного, прозрачно-коричневого оттенков;
- Тетрапак, аналоги (pure pak, упаковки чипс Pringles без донышек);
- Кофейные стаканчики;
- Капсулы Nespresso;
- Трубочки без пакетиков, в которые упакованы.