Сорок деревьев нелегально спилили в Южной промзоне. Лесорубов задержали 17.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Кто-то организовал вырубку леса в 4922-м проезде Южной промзоны. В процессе одно из деревьев упало на ограду охраняемого предприятия и повредило её. Обнаруживший это охранник вызвал по тревожной кнопке наряд вневедомственной охраны.

Приехавшие сотрудники Росгвардии задержали на месте двух мужчин, 47- и 52-летнего местных жителей. Разрешительных документов на спил деревьев у них не оказалось. Задержанные рассказали, что заняться рубкой их попросил знакомый за небольшое денежное вознаграждение. По их подсчётам, они успели спилить около сорока деревьев, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Росгвардии.

Задержанных передали полиции. В полиции отказались оперативно комментировать, удалось ли установить заказчика, организовано ли следствие, ведётся проверка или нет.

«Зеленоград.ру» выяснит, кто собственник участка и с какой целью была организована вырубка.

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Метки:
экология, происшествия, лес, южная промзона, вырубка
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