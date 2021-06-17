Кто-то организовал вырубку леса в 4922-м проезде Южной промзоны. В процессе одно из деревьев упало на ограду охраняемого предприятия и повредило её. Обнаруживший это охранник вызвал по тревожной кнопке наряд вневедомственной охраны.

Приехавшие сотрудники Росгвардии задержали на месте двух мужчин, 47- и 52-летнего местных жителей. Разрешительных документов на спил деревьев у них не оказалось. Задержанные рассказали, что заняться рубкой их попросил знакомый за небольшое денежное вознаграждение. По их подсчётам, они успели спилить около сорока деревьев, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Росгвардии.

Задержанных передали полиции. В полиции отказались оперативно комментировать, удалось ли установить заказчика, организовано ли следствие, ведётся проверка или нет.

«Зеленоград.ру» выяснит, кто собственник участка и с какой целью была организована вырубка.