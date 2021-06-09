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Вдоль Сосновой аллеи срубили зеленые деревья. Префектура утверждает, что это сухостой, но местные жители не верят 09.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Здоровые с виду деревья вырубили на обочине вдоль Сосновой аллеи со стороны 7-го микрорайона. «Видно, что они не сухостой, да и в кузове всё было в листве», — рассказал «Зеленоград.ру» местный житель Дмитрий. Префектура утверждает, что это сделано по предписанию департамента природопользования: «удалили сухостойные деревья». При этом положенного уведомления о предстоящей вырубке не было.

Также 16 сухостойных деревьев вырубили в районе Матушкино: у корпусов 166, 405, 426 и возле домов 2 и 3 по Березовой аллее. А коммунальная служба района подала заявку на получение порубочных билетов для удаления еще трёх деревьев.

Это не первый случай, когда к нам обращаются жители разных микрорайонов, рассказывая про спил визуально здоровых деревьев. Заранее проверить законность вырубки в черте города определённых деревьев практически невозможно. На вопрос «Зеленоград.ру», публикуются ли заранее результаты обследований деревьев, предписания о вырубке или порубочные билеты, префектура ответила: «Не публикуются — их получают балансодержатели территорий».

При этом на месте вырубки, по закону, предварительно должны быть размещены информационные щиты. Так говорится на сайте мэрии в инструкции «Как проверить законность вырубки деревьев».

В целом инструкция довольно туманная. В разделе «На каком основании должна производиться вырубка деревьев в Москве» написано, что «вырубка производится на основании порубочного билета», а порубочный билет выдаёт департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в таких случаях:

  • проведение санитарных рубок;
  • восстановление нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями;
  • реализация градостроительной деятельности;
  • ликвидация аварий и чрезвычайных ситуаций.

Уточняется, что в некоторых случаях вырубку могут проводить без порубочного билета. Вместо него могут понадобиться ведомственные разрешения: на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, например.

Есть в инструкции про то, как помечают деревья, подлежащие вырубке, пересадке или сохранению. Также есть уточнение, что «не позднее чем за 10 дней до начала работ, связанных с уничтожением и пересадкой зелёных насаждений, на объекте должны быть установлены информационные щиты, имеющие хороший обзор».

Теоретически, по той же инструкции, можно проверить законность вырубки деревьев, узнать, выдавался ли порубочный билет и правомерна ли вырубка зелёных насаждений. Для этого рекомендуют звонить по номеру единой справочной службы мэрии Москвы: 8-495-777-77-77. Или писать в департамент природопользования и охраны окружающей среды через электронную приёмную.

Получается, процесс вырубки деревьев в черте города непрозрачен. Эта информация открыто не публикуется и жителей заранее не оповещают. Логично, что из-за этого горожане не доверяют словам чиновников, мол, «всё законно». Пока непонятно, как проверить, действительно ли деревья «больны», чтобы попасть под санитарную рубку. «Зеленоград.ру» отправит запрос в департамент природопользования и местную администрацию.

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Метки:
экология, сосновая аллея, благоустройство, микрорайон 7, вырубка
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Обсуждение
A T
4 часа назад
Насколько помню, там когда-то вообще была хорошая такая аллея. Вот её бы восстановили, посадив взрослые деревья. Наверняка специалисты есть, и нанять их при желании можно. Вместо обдирания грунта с хорошими, живыми растениями и укладки рулонов, например.
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